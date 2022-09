Privatradio kronehit hat neuen Mental-Health-Talk gestartet

Der Privatradiosender kronehit, an dem auch der KURIER beteiligt ist, hat ein neues Talk-Format gestartet, in dem psychische Probleme besprochen werden.

Jeden Mittwochabend ab 22 Uhr gehen kronehit-Moderatorin Melanie Tüchler und Kollege Matthias Klammer auf Fragen der Sender-Community ein. Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision Daniel Martos hilft bei der Einordnung und gibt Tipps.

Mut machen

"Zu wissen, dass man mit seinen Sorgen, Gefühlen und Gedanken nicht alleine ist, sorgt für massive Erleichterung. Wir machen Mut, offen darüber zu reden", erklärt Programmdirektorin Dani Linzer in einer Aussendung. "In dieser herausfordernden Zeit voller negativer Nachrichten und Entwicklungen spüren wir in der kronehit-Community ein großes Bedürfnis nach Austausch. Wir helfen, Lösungen zu finden und Perspektiven aufzuzeigen."

40 Prozent der in Österreich lebenden Menschen sind oder waren schon einmal psychisch krank, weiß Daniel Martos. "Mehr über psychische Probleme, Störungen und Erkrankungen zu wissen, um sie rechtzeitig zu erkennen und behandeln zu können, bringt einen großen Mehrwert." Die Sendung hilft nun dabei, Berührungsängste mit dem Thema abzubauen.

Kontakt gibt‘s per Whatsapp oder Telefon unter 07711 27711. Weitere Infos unter www.kronehit.at.