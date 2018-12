Prime Videos Expansionskurs: Glamour auf Bestellung

Irgendwann in naher Zukunft wird dann Disney in den Ring steigen und unsere Ansprüche ans Fernsehen in noch größere Höhen schrauben. Der Unterhaltungskonzern ist gerade im Begriff, 21st Century Fox zu erwerben und wird damit über Rechte von „Avatar“ bis zu den „X-Men“ bekommen. Wenn der Deal über die Bühne ist und Disney wie erwartet in das globale Streaminggeschäft einsteigt, werden die Datenleitungen in die Wohnzimmer global noch einmal ordentlich zu glühen beginnen, soviel ist sicher.

Die Strategie von Prime Video, in dem Geschäft nachhaltig eine relevante Größe zu bleiben ist, so sagten es an diesem Tag in London alle Verantwortlichen: Qualität vor Quantität. Besonders Lokales soll hervorgehoben werden. In unseren Breiten ist etwa „You are wanted“ bekannt, die im Vorjahr als erste deutsche Amazon-Produktion die Seher eroberte, in weiterer Folge auch global. Hauptdarsteller Matthias Schweighöfer fungierte zugleich als Regisseur und durfte Pionierarbeit leisten.

Es geht aber auch anders: Etwa bei der Tom Clancy-Materie „ Jack Ryan“? Die Serie um einen Ökonomen, der für die CIA von einem Abenteuer ins nächste stolpert, ist in manchen Ländern so flächendeckend plakatiert, als handle es sich um den neuesten Kino-Blockbuster. Genau in dieser Liga tritt Amazon ebenfalls auf – und setzt durchaus auf Breite, schließlich ist man mit dem Versand von Waren aller Art groß geworden.

Das Motto lautet unübersehbar: Was wir machen, soll die Massen bewegen. Wenn auch über Erfolg und Misserfolg im Gegensatz zu den unerbittlichen öffentlichen Kinostatistiken nichts nach außen dringt – Amazon verrät ja nicht einmal, wie viele von seinen Prime-Kunden den Videodienst wie oft nutzen.

Ein Prime-Abo, könnte etwa auch einfach wegen günstigerer Versandbedingungen abgeschlossen werden. Oder auch den gleichnamigen Musikdienst nutzen. Unabhängig davon: Die beiden Streaminggiganten sind in den Fokus des internationalen Publikums gerückt.