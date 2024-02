Peter Rapp: "Im Fernsehen war ich immer glücklicher als im Leben“

Wiener Wurzeln Geboren als Peter August Rapp am 14. Februar 1944 in der Inneren Stadt, Sängerknabe, Komparse, Chauffeur, Reporter, Sänger, Moderator

Sahen Sie ihm zuletzt schon ähnlich?

Nein, weil er war schön. Ein richtiger g’standener Waskaner halt.

Was ist denn das für eine Rasse?

Ein Waskaner? Es waaß kaner, wer seine Eltern waren. Was mir besonders fehlt, sind die langen Spaziergänge mit ihm in der Au. Nach seinem Tod hab’ ich noch Monate alle Stellen abgeklappert, wo er am liebsten sein Haxerl hob. Heute machen das meine eigenen Haxerln nimmer mit. Seit das Aussteigen aus der Badewanne zur Herausforderung wurde, dusche ich auf einem Stockerl. Und seit einem Sturz direkt aufs Gesicht ziehe ich meine Hose nur noch sitzend an. Früher hab’ ich Urlaubsfotos hergezeigt, heute Röntgenbilder.

Woran scheiterten denn Ihre Ehen?

Ich war im Fernsehen immer glücklicher als im Leben. Und ich bin auch auf Gruppenbildern lieber allein (lacht). Ich zweifelte nie an meiner Fähigkeit und hatte daher auch nie irgendeine Art von Lampenfieber. Angst kannte ich nicht. Ich habe ja in einer Zeit begonnen, als es Begriffe wie „frustriert“ oder „Burn-out“ noch nicht gab. Also war und hatte man so was auch nicht. Wenn sich wer gegen mich aussprach, dachte ich mir immer nur: Was soll’s? – Der Trottel wird auch noch draufkommen ... Schwierigkeiten zu überwinden, war ja das Überlebensmotto meiner Generation. Später sagte ich mir bei negativen Kritiken: Ich weiß gar nicht, was alle haben – ich fand mich gut! Fest steht, dass meine Karriere eine Aneinanderreihung von unglaublichen Comebacks war. Ich bin bei schlechter Auftragslage nie beleidigt in einer Ecke gesessen. Ich wusste ja, man holt mich, wenn’s brennt. Ich fühle mich als „Red Adair des ORF“. Der Red Adair ( 2004) war der legendäre US-Feuerwehrmann, den man stets rief, wenn irgendwo auf der Welt Ölquellen in Flammen standen. Und wenn man bei einem Brandherd im ORF niemandem die Moderation zutraute, wurde mit Rapp gelöscht.