Sparkurs beim "Standard": Sozialplan für bis zu 25 Mitarbeiter

Der Standard leitet einen Sparkurs ein. Wie die Zeitung am Montag mitteilte, werden bis zu 25 Mitarbeiter abgebaut. Standard-Vorstand Alexander Mitteräcker kommunizierte die Maßnahme in einem Artikel auf derstandard.at. "Ziel ist es, unsere Unabhängigkeit langfristig zu sichern und den bereits jetzt hohen Grad der Digitalisierung weiter voranzutreiben", wurde Mitteräcker zitiert.

"Negative Entwicklungen am Werbemarkt"

Insgesamt beschäftige die Standard Medien AG 500 Personen, hieß es in der Stellungnahme. Als Grund für die Maßnahme wurde "negative Entwicklungen am Werbemarkt" genannt. Der redaktionelle Fokus liege auf dem Online-Auftritt derstandard.at. Vor etwas mehr als zwei Jahren hatte der Standard beim Videoteam massiv gekürzt - 10 Personen waren damals betroffen.