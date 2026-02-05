Bereits ab dem 6. Februar 2026 um 11 Uhr werden auf YouTube erste Videos veröffentlicht, die einen Einblick in die Erfahrungen der Familie Wutz im Vorfeld von Schorschs Diagnose geben. Darunter befindet sich auch eine erste "Peppa Wutz"‑Episode, die aus Schorschs Perspektive erzählt wird. Kinder erleben, auf welche Herausforderungen der kleine Schorsch im Familienalltag trifft und wie einfallsreich er diese meistert – stets unterstützt von seiner großen Schwester Peppa.

Schorsch Wutz mit Hörgerät: Was ist seine Diagnose? Die neuen Folgen der 11. Staffel von "Peppa Wutz" setzen Schorschs Geschichte fort – beginnend mit seiner Diagnose. Sie werden ab 2. März 2026 auf Super RTL ausgestrahlt. In der Episode mit dem Titel "Hörtest" erfährt Peppas Familie bei einem Routinebesuch beim Arzt, dass Schorsch auf einem Ohr einen mittleren Hörverlust hat. Er bekommt ein Hörgerät, damit er die Welt der Geräusche auf neue Weise erleben kann. Unterstützt wird Schorsch in dieser Folge von einer Audiologin. In den darauffolgenden Episoden entdecken Kinder gemeinsam mit Schorsch neue Geräusche – vom Planschen in schlammigen Pfützen bis zur Melodie des Eiswagens. Besonders bewegend ist der Moment, in dem er zum ersten Mal Peppas Namen sagt – ein Meilenstein für den kleinen Schorsch.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © HASBRO Hörtest beim Arzt: Peppa und Schorsch werden untersucht.

Mehr Inklusion für Kinder Figuren wie Mandy Maus, die in einem Rollstuhl sitzt, oder Penny Eisbär, die zwei Mütter hat, sind bereits fester Bestandteil von Peppas Welt und ermöglichen es Kindern, ihre eigene diverse Lebensrealität sowie die ihres Umfelds wiederzufinden. Mit der Einführung von Schorschs Hörschwäche wird die Show um einen weiteren inklusiven Aspekt, der die vielseitige Welt widerspiegelt, in der Kinder heute leben, erweitert.

"Seit mehr als 20 Jahren begleitet die TV-Serie "Peppa Wutz" mit ihren Erzählungen Familien auf der ganzen Welt. Schorschs Entwicklung bereichert die Geschichte und eröffnet ein neues Thema", so Esra Cafer, Senior Vice President für Franchise-Strategie und -Management, Vorschulbereich und Mode bei Hasbro. "Schorsch entwickelt sich von Peppas neugierigem kleinen Bruder zu einer eigenständigen Figur, mit eigener Stimme und eigenen Erfahrungen. Während seine Geschichte erzählt wird, bleibt die Serie ihren Grundthemen Freude, Wachstum und Selbstvertrauen treu und erinnert die Kinder daran, dass es für jede und jeden einen Platz in Peppas Welt gibt."

Zusammenarbeit mit Experten Um sicherzustellen, dass der neue Handlungsstrang die Erfahrungen hörgeschädigter Kinder korrekt und einfühlsam widerspiegelt, arbeitete Hasbro im Vorfeld der Produktion mit der National Deaf Children’s Society zusammen.

Die National Deaf Children’s Society unterstützte mit Leitlinien zur Darstellung von Hörschwäche und Gehörlosigkeit , lieferte Informationen zu verschiedenen Arten von Hörschwäche, geeigneten Behandlungsmöglichkeiten und Methoden zur Unterstützung des Gehörs.

Begleitet wurde die Produktion außerdem von Camilla Arnold, einer gehörlosen Produzentin und Drehbuchberaterin, die für ihre Mitarbeit bei "See Hear" (BBC), "Chelsea Detectives" (Acorn TV) und "Bridgerton" (Netflix) bekannt ist. Camilla beriet das Produktionsteam in Bezug auf Sprache, Tonfall und die authentische Darstellung von Familien für ein Vorschulpublikum.

Etwa 34 Millionen Kinder gehörlos "Weltweit sind schätzungsweise 34 Millionen Kinder hörgeschädigt, doch ihre Geschichten werden in den Medien nur selten erzählt. Dabei ist ihre Darstellung wichtig, und es ist für betroffene Kinder von entscheidender Bedeutung, dass ihre Erfahrungen positiv auf dem Bildschirm widergespiegelt werden“, sagt George Crockford, Geschäftsführer der National Deaf Children’s Society. "Die Erzählung von Schorschs Geschichte in einer so beliebten TV-Serie wie 'Peppa Wutz' ist ein wichtiger Schritt hin zu einer Welt, in der für hörgeschädigte Kinder alles möglich ist – einer Welt, in der Unterschiede gefeiert werden und jedes hörgeschädigte Kind sich gesehen, geschätzt und integriert fühlt."



"Die hörgeschädigte Figur Schorsch erweckt die Erfahrungen der Gehörlosen- und Schwerhörigen-Community zum Leben und zeigt sie mit großer Authentizität. Das Ergebnis ist eine Geschichte, die Selbstvertrauen, Neugierde und Zugehörigkeit feiert", fügt Camilla Arnold hinzu.