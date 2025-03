So klappt's: 12 "Peppa Wutz"-Folgen für jede Alltagssituation

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. 'Peppa Wutz' vermittelt Kindern und Eltern spielerisch Lebenslektionen und zeigt, wie der Alltag spannend wird.

Die Serie fördert kindliche Neugierde und bietet Lösungen für alltägliche Herausforderungen in einem liebevollen Umfeld.

Eltern erhalten durch 'Peppa Wutz' Unterstützung, um den Familienalltag pädagogisch wertvoll zu gestalten.

Der KURIER empfiehlt 12 "Peppa Wutz"-Folgen, die Eltern dabei unterstützen, bestimmte Alltagssituationen mit Kindern richtig zu händeln.

Das Schweine-Mädchen Peppa Wutz und ihre Familie sind seit vielen Jahren der Renner bei den ganz Kleinen, den großen Kleinen und sogar bei den Erwachsenen. Anders als andere Kinder-Serien holt "Peppa Wutz" (OT: "Peppa Pig") die Kids da ab, wo sie sich gerade befinden, ist also ganz nah bei ihrer Lebenswelt. Peppa nimmt das junge Publikum bei der Hand und entdeckt mit ihnen die Welt. Sie zeigt, wie spannend der Alltag sein kann, dass angsteinflößende Situationen (Zahnarzt, oh je und aua!) in Wirklichkeit ganz harmlos sind, und wie man sich in der Familie richtig verhält.

© Screenshot YouTube

Genau das ist neben dem reduzierten, sehr kindlichen Zeichenstil auch das große Erfolgsgeheimnis der britischen Cartoon-Serie: Peppa darf Kind sein, darf im Gatsch herumhüpfen, auch mal frech und vorlaut oder einfach sauer sein. Weil Kinder eben einfach so sind. Egal aber, was Peppa erlebt: Sie ist immer eingebunden in ein tolles, verständnis- und liebevolles familiäres (und außer-familiäres) Umfeld, das mit dem Mädchen durch Dick und Dünn geht. Genau das, was Kinder brauchen, um glücklich zu sein.

Nicht nur Kinder lernen bei "Peppa Wutz" so einiges über das Leben und den Alltag, sondern auch die Eltern. Denn nicht immer ist es einfach, pädagogisch richtig zu reagieren, wenn einem das Rundherum um den Kopf wächst, so lieb man den Nachwuchs auch hat. Gut also, dass es "Peppa Wutz" gibt: Die Serie hilft den Erwachsenen, ihre Kinder auf bestimmte Situationen vorzubereiten und den Alltag so familienfreundlich wie nur möglich zu gestalten. Dann wird ganz schnell selbst die tristeste Realität zur kunterbunten "Wutz"-Welt ... 12 "Peppa Wutz"-Folgen auf YouTube für (fast) jede Eltern-Situation:

© Screenshot YouTube

Im Krankenhaus Peppa hat sich beim Spielen verletzt, aber alles halb so schlimm. Ihr Freund Pedro Pony ist aber im Krankenhaus, er hat ein Gipsbein. Die Schulklasse besucht ihn – und merkt, dass es auf der Kinderstation im Krankenhaus gar nicht so schlimm ist. Vor allem, wenn man auf einem Gipsbein lustige Sachen zeichnen kann! Hier geht es direkt zur Folge.

© Screenshot YouTube

Einkaufen Die meisten Kinder finden Lebensmittel einkaufen recht langweilig. Peppa zeigt aber, dass das nicht so sein muss: Im Supermarkt gibt es interessante Dinge zu entdecken – und das Shoppen mit Einkaufsliste ist fast wie eine Schatzsuche! Und manchmal schwindelt sich auch ein leckerer Schokokuchen in den Einkaufswagen ... Hier geht es direkt zur Folge.

© Screenshot YouTube

Aufräumen Spielen ist lustig, aufräumen dagegen schon weniger. Eltern wissen, dass es viele Überredungskünste braucht, um das Zimmer wieder einigermaßen auf Vordermann zu bringen. Aber selbst Aufräumen kann lustig und zum Spiel werden, wenn man daraus ein Wettrennen macht ... Mama und Papa Wutz sind eben die besten Eltern, die es gibt! Hier geht es direkt zur Folge.

© Screenshot YouTube

Besuch im Museum Die Ankündigung, dass am Sonntag ein Museumsbesuch am Plan steht, sorgt bei den wenigsten Kindern für Begeisterungsstürme. Die Familie Wutz zeigt aber, dass Museen nicht nur lehrreich, sondern auch äußerst spannend und fantasieanregend sind. Plötzlich taucht man ein in eine fremde Welt voller Könige und Dinosaurier ... Hier geht es direkt zur Folge.

© Screenshot YouTube

Gartenarbeit In dieser Folge zeigt Opa Wutz Peppa und ihrem kleinen Bruder Schorsch, wie nützlich und wichtig Gartenarbeit ist. Die Kinder entdecken, wie aus Samen wunderschöne Blumen und Obstsorten werden – vorausgesetzt, man kümmert sich darum. Wir lernen auch: Erdbeeren aus dem eigenen Garten schmecken am besten. Hier geht es direkt zur Folge.

© Screenshot YouTube

Salat essen Wer kennt das nicht: Die lieben Kleinen lieben Pizza und Schoki, aber keinen gesunden Salat. Auch Gemüse ist oftmals wenig angesagt. Schorsch ist hier keine Ausnahme. Die gewieften und liebevollen Eltern Wutz wissen sich aber zu helfen: denn wenn der Salatteller plötzlich einen lustigen Dino zeigt, schmeckt's gleich umso besser! Was wiederum beweist: Manche Tricks kommen eben nie aus der Mode. Hier geht es direkt zur Folge.

© Screenshot YouTube

Brille kaufen Freund Pedro glaubt, dass Peppa eine Brille braucht. Also besucht sie mit Mama Wutz einen Optiker, um einen Sehtest zu machen. Das tut gar nicht weh – und so viele lustige bunte Brillen gibt es dort, wow! Peppa braucht am Ende zwar keine Brille, weiß nun aber, wie ein Besuch beim Optiker aussieht. Und coole Sonnenbrillen gibt's schließlich auch noch ... Hier geht es direkt zur Folge.

© Screenshot YouTube

Schwimmen lernen Manche Kinder haben panische Angst vorm Wasser, das Schwimmenlernen kann zur großen Herausforderung für Groß und Klein werden. Peppa, ihre Familie und ihre FreundInnen zeigen aber, dass nichts passieren kann, wenn Erwachsene dabei sind, die aufpassen. Und plantschen im kühlen Nassen macht außerdem so richtig Spaß! Hier geht es direkt zur Folge.

© Screenshot YouTube

Verkühlung Schorch hat sich im Regen verkühlt, weil er nicht warm genug angezogen war (Wink mit dem Zaunpfahl!). Der nette Doktor Braunbär weiß natürlich, was zu tun ist. Peppa ist genervt von ihrem kleinen Bruder, er niest immerzu. Und schnarcht ganz laut! Bald aber ist wieder alles gut und alles war halb so schlimm. Hier geht es direkt zur Folge.

© Screenshot YouTube

Recycling Müll ist nicht gleich Müll, Abfall nicht gleich Abfall. Peppa und Schorch lernen, wie man richtig Müll trennt, wieso das so wichtig ist und wie spannend ein Recycling-Ausflug sein kann. Abenteuer gibt's halt überall zu entdecken ... Hier geht es direkt zur Folge.

© Screenshot YouTube

Besuch beim Zahnarzt Nicht nur Kinder haben Angst vorm Zahnarzt, auch viele Erwachsene. Also sich am besten gemeinsam mit den Kids diese Folge gönnen und sich wieder einmal ins Bewusstsein rufen, dass ein Besuch beim Zahn-Doktor gar nicht so schlimm ist. Empfehlenswert als Vorbereitung, wenn tatsächlich ein Gang zum Zahnarzt fällig ist. Hier geht es direkt zur Folge.

© Screenshot YouTube

Lange Zugfahrt Urlaub ist super, eine lange Zugfahrt aber weniger. Ist ja voll langweilig, was soll man denn da die ganze Zeit machen?! Das denken sich auch Peppa und Schorch, aber ihre Eltern belehren sie eines besseren: denn wie cool ist es bitte, in einem Schlafwaggon zu düseln und eine Zauberdusche zu benutzen? Und schon vergeht die Zugfahrt wie im Flug ... Hier geht es direkt zur Folge.