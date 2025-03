Familienzuwachs bei "Peppa Wutz": Mama Wutz ist schwanger

Zusammenfassung Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft. Mama Wutz ist schwanger und erwartet ihr drittes Kind, was die erste große Veränderung in der beliebten Serie 'Peppa Wutz' darstellt.

Was für eine Überraschung – nicht nur für Peppa Wutz und ihren kleinen Bruder Schorsch: Die beiden bekommen ein Geschwisterchen, denn Mamma Wutz ist schwanger! Es gibt sogar schon ein Ultraschallbild. Der Familienzuwachs ist die erste große Veränderung in der erfolgreichen Kinderserie "Peppa Wutz", die sich auch hierzulande großer Beliebtheit erfreut (und so manche Eltern an die Grenze der Unterhaltung-Erträglichkeit bringt).

Ein Mix aus Emotionen Die Neuigkeit wurde von Mama Wutz persönlich in der Sendung "Good Morning Britain" Ende vergangener Woche verkündet – quasi in Form eines Live-Statements vor der Nation. Nachdem Töchterchen Peppa aufgeregt ihre Mutter darauf aufmerksam machte, dass sie gerade "im Fernsehen" sei, gab Mama Wutz aufgeregt bekannt, dass sie schwanger ist. Das Baby wird im Sommer erwartet, aber ob es ein Mädchen oder ein Bub wird, darüber wollte die Frau Wutz nichts verraten, denn ein bisschen Privatsphäre muss dann eben doch sein. Auch für einen Namen haben sich die Schweinchen-Eltern noch nicht entschieden, erzählt sie dem Moderator Richard Arnold, obwohl Papa Wutz schon jetzt quasi täglich mit neuen Vorschlägen um die Ecke komme. "Wir finden den passenden Namen, wenn das Baby da ist. So war es auch bei Peppa und George", zeigt sie sich entspannt. Weniger entspannt ist Mama Wutz aber bei dem Gedanken, bald für drei Kinder unter fünf Jahren (die Wutz-Kids haben die Angewohnheit, nicht zu altern) verantwortlich zu sein. Dies sei "ein bisschen überwältigend", gibt sie zu. Aber natürlich überwiege vor allem die Freude – und bei Peppa und Schorch die Neugierde, versichert Mama Wutz. Sie hoffe, dass das Baby genauso gern wie dessen große Geschwister in schlammige Pfützen springen und eine Leidenschaft für Dinosaurier hegen werde.

Viel Lehrreiches für die jungen Zuseher Angesprochen wurde im Live-Interview jedoch nicht, ob mit der Ankunft des Babys auch ein Gespräch über Bienchen und Blümchen im Hause Wutz einherging. Angesicht der sehr jungen Zielgruppe darf aber angenommen werden, dass in Peppatown, wo Familie Wutz zuhause ist, die Babys von den Störchen gebracht werden. Jedoch geht die Schwangerschaft von Mama Wutz natürlich nicht ohne pädagogischen Zeigefinger einher. Denn das Erfolgsgeheimnis von "Peppa Wutz" – nämlich die Kinder dort abzuholen, wo sie sind, und zu zeigen, wie spannend und lehrreich der Alltag in einem liebevollen Familienumfeld ist – wird sich auch in dieser Storyline widerspiegeln. So werde das Baby die "Höhen und Tiefen" aufzeigen, die mit der Ankunft eines neuen Familienmitglieds einhergehen, wird Esra Cafer von Hasbro im Interview mit The Independent zitiert. Das Peppa-Wutz-Franchise gehört zum Spieleunternehmen. "Kinder im Vorschulalter, die ein neues Geschwisterkind begrüßen, werden sich stark mit diesen neuen Geschichten identifizieren und können lernen, mit dem neuen Moment umzugehen", so Cafer.

Die Folge, in der Mama Wutz der Familie offenbaren wird, dass sie schwanger ist, wird in Großbritannien am 30. März ausgestrahlt – also am dortigen Muttertag. Eltern weltweit wiederum dürfen sich über eine zusätzliche Figur in der rosafarbenen Merchandise-Welt freuen.