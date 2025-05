Der Familienzuwachs ist die erste große Veränderung in der erfolgreichen Kinderserie "Peppa Wutz", die sich auch hierzulande großer Beliebtheit erfreut (und so manche Eltern an die Grenze der Unterhaltung-Erträglichkeit bringt). Sie läuft bereits seit mehr als 20 Jahren.

Peppa Wutz: Ein Mix aus Emotionen

Die Neuigkeit wurde von Mama Wutz persönlich Ende Februar in der Show Good Morning Britain verkündet – quasi in Form eines Live-Statements vor der Nation. Nachdem Töchterchen Peppa aufgeregt ihre Mutter darauf aufmerksam machte, dass sie gerade "im Fernsehen" sei, gab Mama Wutz bekannt, dass sie schwanger ist.

Nun hat das Geschwisterchen das Licht der Welt erblickt, wie unter anderem auch das People Magazine exklusiv berichtete.