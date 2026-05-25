"Peaky Blinders": Erste Bilder vom Sequel mit "Stranger Things"-Star
Fans der britischen Serie "Peaky Blinders" haben derzeit Grund zur Freude: Erst kürzlich hat Netflix mit "Peaky Blinders: The Immortal Man" (Titelbild) einen Film aus dem Universum der beliebten englischen Straßengang veröffentlicht. Nun wird an einer Serien-Fortsetzung gedreht, die im Birmingham der 1950er Jahre angesiedelt ist.
Netflix hat dazu bereits die ersten Bilder veröffentlicht: "Stranger Things"-Star Charlie Heaton (er spielte in der US-Serie Jonathan Byers) ist darauf mit ernstem Blick, Anzug und Krawatte zu sehen. Der 32-jährige Schauspieler schlüpft für das "Peaky Blinders"-Sequel in die Rolle von Charles Shelby, dem Sohn von Tommy Shelby.
Charles habe alle Verbindungen zur Peaky-Blinders-Gang und zu seinem Halbbruder Duke abgebrochen, heißt es in der Ankündigung von Netflix. Ob er dem entkommen kann, bleibe fraglich.
Neben Heaton wird Jamie Bell (zuletzt in der HBO-Serie "Half Man" zu sehen gewesen) die zweite Hauptrolle übernehmen: Er gibt Charles' Halbbruder Duke Shelby. Ein Bild von Bell in seiner Rolle wurde bereits vor einigen Wochen veröffentlicht.
"Peaky Blinders"-Schöpfer und Autor Steven Knight zufolge stehen in dem Sequel die Machenschaften der Shelby-Familie beim Wiederaufbau von Birmingham nach den Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg im Fokus. Knight ist als Autor und gemeinsam mit Oscar-Preisträger Cillian Murphy ("Oppenheimer") als ausführender Produzent an Bord.
In der Original-Serie spielte Murphy die Hauptrolle des Gangsters und Bandenanführers Tommy Shelby nach dem Ersten Weltkrieg, mit typischer Schiebermütze, einem Markenzeichen der Straßengang. Die BBC strahlte "Peaky Blinders" in sechs Staffeln von 2013 bis 2022 aus. In Deutschland startete die Serie im Juni 2014 unter dem Titel "Peaky Blinders - Gangs of Birmingham". Inzwischen hält Netflix die internationalen Streaming-Rechte an der BBC-Produktion.
Murphy hatte auch die Hauptrolle in dem Spielfilm "Peaky Blinders: The Immortal Man", der Mitte März bei Netflix startete. Der Film unter der Regie von Tom Harper spielt während des Zweiten Weltkriegs. Clan-Chef Tommy Shelby lebt zurückgezogen auf dem Land, Sohn Duke (Barry Keoghan) leitet die Geschäfte der Peaky Blinders.
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