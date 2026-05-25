"Peaky Blinders": Erste Bilder vom Sequel mit "Stranger Things"-Star

Fans der britischen Serie "Peaky Blinders" haben derzeit Grund zur Freude: Erst kürzlich hat Netflix mit "Peaky Blinders: The Immortal Man" (Titelbild) einen Film aus dem Universum der beliebten englischen Straßengang veröffentlicht. Nun wird an einer Serien-Fortsetzung gedreht, die im Birmingham der 1950er Jahre angesiedelt ist. Netflix hat dazu bereits die ersten Bilder veröffentlicht: "Stranger Things"-Star Charlie Heaton (er spielte in der US-Serie Jonathan Byers) ist darauf mit ernstem Blick, Anzug und Krawatte zu sehen. Der 32-jährige Schauspieler schlüpft für das "Peaky Blinders"-Sequel in die Rolle von Charles Shelby, dem Sohn von Tommy Shelby.

Charles habe alle Verbindungen zur Peaky-Blinders-Gang und zu seinem Halbbruder Duke abgebrochen, heißt es in der Ankündigung von Netflix. Ob er dem entkommen kann, bleibe fraglich.

Neben Heaton wird Jamie Bell (zuletzt in der HBO-Serie "Half Man" zu sehen gewesen) die zweite Hauptrolle übernehmen: Er gibt Charles' Halbbruder Duke Shelby. Ein Bild von Bell in seiner Rolle wurde bereits vor einigen Wochen veröffentlicht.

"Peaky Blinders"-Schöpfer und Autor Steven Knight zufolge stehen in dem Sequel die Machenschaften der Shelby-Familie beim Wiederaufbau von Birmingham nach den Bombenangriffen im Zweiten Weltkrieg im Fokus. Knight ist als Autor und gemeinsam mit Oscar-Preisträger Cillian Murphy ("Oppenheimer") als ausführender Produzent an Bord.