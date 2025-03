Patrick Schwarzenegger: „Geld löst nicht alle Probleme“

Normalerweise trifft sich Patrick Schwarzenegger jede Woche mit seiner Familie, um gemeinsam die neueste Folge von „The White Lotus“ zu schauen. Nun muss er jedoch aussetzen. Der 31-jährige Schauspieler ist nämlich gerade auf Promo-Tour durch Europa, dann geht es weiter nach Australien. Denn: Er hat selbst eine Rolle in der gehypten Gesellschaftssatire von Serienschöpfer Mike White ergattert. In der dritten Staffel, die hierzulande bei Sky läuft, ist Schwarzenegger in der Rolle des sexbesessenen Schnösels Saxon Ratliff zu sehen, der mit seiner dysfunktionalen Familie in einem Luxusresort in Thailand eincheckt. „Es macht Spaß, ihm zuzuschauen und es macht Spaß, ihn zu spielen. Man liebt es irgendwie, ihn zu hassen“, sagt Schwarzenegger im Zoom-Gespräch mit dem KURIER.

Die Serie sei großartig, „weil sie viele verschiedene Themen behandelt. Diese Staffel dreht sich zum Beispiel um Buddhismus, Religion, Tod, Wiedergeburt – und um die Frage, was bleibt, wenn alles, woran man geglaubt hat, plötzlich wegfällt. Gleichzeitig ist es unterhaltsam, diesen superreichen Leuten dabei zuzusehen, wie sie die Kontrolle verlieren. Man sieht, dass sie auch Probleme haben wie alle anderen und dass Geld diese Probleme nicht lösen kann“, so Schwarzenegger. „The White Lotus“ zeige aber auch „die andere Seite und beleuchtet die Perspektive der Hotelangestellten – der Manager, des Spa-Personals und wie sie mit Gästen umgehen. Die Serie ist einfach witzig und klug, aber auch dramatisch.“

Proteinshakes Als er für die Rolle vorsprach, hatte er nur einen einzigen Satz als Charakterbeschreibung. In welche Richtung seine Reise als Saxon gehen würde, fand Schwarzenegger erst später heraus: „Es war viel verrückter als ich es mir vorgestellt hatte.“ Seine Figur spricht nicht nur gerne über Proteinshakes, Geld und Sex, sondern hat in der letzten Episode auf einer Party auch seinen jüngeren Bruder Lochlan geküsst. „Mike (White, Anm.) baut viele Hinweise ein, aber er legt auch falsche Fährten. Er will, dass man ständig auf der Hut ist, weil man nie weiß, was als nächstes passiert.“

Strandleben Das befeuert auch zahlreiche Fan-Theorien, die online diskutiert werden. Manche wollen etwa Parallelen zu jener Familie gesehen haben, deren Sohn Schwarzenegger in der True-Crime-Serie „The Staircase“ an der Seite von Colin Firth und Toni Collette gespielt hat. „Es ist faszinierend, wie die Leute die Serie analysieren und auf Zusammenhänge und Hinweise untersuchen.“

Info Der Schauspieler

Patrick Schwarzenegger wurde 1993 als Sohn von Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver geboren. Er studierte Wirtschaft und Film, war u. a. in der Superhelden-Serie „Gen V“ (Amazon), im Highschool-Film „Moxie“ (Netflix) und der Crime-Serie „The Staircase“ (Sky) zu sehen. Seit fast 10 Jahren ist er mit dem Model Abby Champion liiert, die beiden sind verlobt Die Serie

„The White Lotus“ begleitet reiche Touristen auf einem Luxusurlaub, der zum Desaster wird. In der aktuellen Staffel sind u. a. Jason Isaacs, Parker Posey, Michelle Monaghan, Walton Goggins, Christian Friedel und Natasha Rothwell dabei. Ab Montag ist Folge 6 bei Sky verfügbar

Ob an der Theorie etwas dran sein könnte, lässt sich der Schauspieler freilich nicht entlocken. Die beiden Projekte seien sehr unterschiedlich, er habe an beiden gerne gearbeitet. „,The Staircase‘ war eher eine Herausforderung, weil die Story von Anfang an sehr düster und dramatisch ist. Meine Figur kommt betrunken nach Hause und findet die eigene Mutter tot am Fuß der Stiege auf, während Colin Firth daneben sitzt und weint. Es macht natürlich mehr Spaß, etwas zu spielen, das in Richtung Comedy geht und dabei sieben Monate am Strand von Thailand zu leben“, lacht Schwarzenegger, der nicht nur als Schauspieler aktiv ist.

Gemeinsam mit seiner Mutter Maria Shriver betreibt er das Unternehmen MOSH, das sich für Alzheimer-Aufklärung einsetzt. Als „Plan B“ will er das nicht sehen. „Mein Vater hat mir beigebracht, dass es da keine festen Grenzen gibt. Man muss sich nicht in eine Schublade stecken lassen. Man kann sowohl im Business als auch in der Filmbranche tätig sein. Nur weil die Gesellschaft einem vorgibt, dass man sich auf eine Sache festlegen sollte, heißt das nicht, dass es so sein muss.“