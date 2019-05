Patricia Aulitzky kehrt nach Baby-Pause mit "Blind ermittelt" zurück

Mit den Dreharbeiten für die ARD/ORF-Reihe „Blind ermittelt“ ist Patricia Aulitzky nach der Geburt ihres ersten Kindes vor die Kamera zurückgekehrt. In zwei neuen Folgen sind der blinde, ehemalige Chefinspektor Alexander Haller ( Philipp Hochmair) und sein Berliner Freund und Helfer Nikolai Falk ( Andreas Guenther) besonders gefordert. Und das hat mit Hallers Schwester Sophie ( Aulitzky) zu tun …

Wie ein „Nachhausekommen“ beschreibt die 39-Jährige die Rückkehr ans Filmset. „Die Dreharbeiten zu ‚Blind ermittelt‘ waren für mich in der aktuellen Situation optimal, denn wir haben in Wien gedreht und so konnte ich zu Hause wohnen. Das hat organisatorisch Vieles vereinfacht.“ Es sei aber vor allem menschlich sehr positiv gewesen. „Das Team, die Mona Film, das ist ja schon ein wenig wie eine Familie.“

Und die schaute auch auf die Jung-Mutter und ihren Max. „Man war sehr hilfsbereit und hat vorab beispielsweise wegen Still-Pausen gefragt. Das fand ich von der Mona Film wahnsinnig nett. Ich weiß heute, dass dieses Entgegenkommen einer Schauspielerin gegenüber, die gerade Mutter geworden ist, nicht selbstverständlich ist.“ Schauspielerisch gebe es hingegen ohnehin keine Unterschiede gegenüber der Zeit davor.