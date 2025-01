Nach Anschuldigungen: ORF-Manager wird entmachtet

ORFIII-Programmgeschäftsführer Peter Schöber bleibt trotz heftiger Anschuldigungen und Beschwerden über seinen Führungsstil vorerst in seiner Position. Das gab ORF-Generaldirektor Roland Weißmann Montagnachmittag vor der ORFIII-Belegschaft bekannt. Allerdings sieht der ORF-Chef diesen Verbleib als Bewährungsprobe für Schöber, der strukturell entmachtet wird. "Eine Änderung des Führungsverhaltens ist unabdingbar", erklärte Weißmann. Es gibt keinen direkten Durchgriff mehr in Programmfragen. Entscheidungen bei Personalfragen sind im Konsens mit der zweiten Geschäftsführerin Kathrin Zierhut zu fällen. Die neue Struktur soll Schutz bieten. Zudem wurde eine eigene Clearing-Stelle im ORF eingerichtet.

Vorwurf der Einschüchterung und Mobbing

Mitarbeitende des Kultur- und Info-Senders hatten sich in Chats, die ab September in Medien gestreut wurden, über verbale Entgleisungen und psychische Gewalt wie Mobbing, Einschüchterungen und Kündigungsdrohungen ausgetauscht. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigten sich zudem überlastet. Via Krone waren ihm auch antisemitistische Äußerungen gegen die frühere ORF-Journalistin und ehemalige Direktorin des Jüdischen Museums, Danielle Spera, vorgeworfen worden – was Schöber strikt von sich wies und Spera für „absurd“ hielt.