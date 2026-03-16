Streit der ORF-Stiftungsräte: Westenthaler erhebt neuerlich Vorwürfe gegen Lederer

Im ORF-Stiftungsrat überschattet derzeit ein weiterer Konflikt den Rücktritt von Generaldirektor Roland Weißmann. Der Streit zwischen FPÖ-Mann im ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler und ORF-Stiftungsratsvorsitzenden und Leiter des SPÖ-Freundeskreises Heinz Lederer. In einem weiteren Schreiben an den ORF-Stiftungsrat, das dem KURIER vorliegt, erhebt Westenthaler erneut Vorwürfe gegen Lederer.

Westenthaler wirft Lederer darin Intervention sowie als "ORF-Stiftungsrat gegen geltende Gesetze, Unvereinbarkeit und die Geschäftsordnung des ORF verstoßen zu haben". In dem Schreiben an den ORF-Stiftungsrat beantragt Westenthaler die Einberufung einer Dringlichkeitssitzung.