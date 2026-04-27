Trotz viel Kritik: ORF-Stiftungsrat Thomas Prantner bleibt im Amt

Thomas Prantner, der derzeit für die Steiermark im ORF-Stiftungsrat sitzt, soll in seiner Zeit als hochrangiger ORF-Manager Personalwünsche und Interventionen der FPÖ angenommen sowie unpassende Äußerungen gegenüber einer Mitarbeiterin getätigt haben. Der Standard zitierte vergangene Woche aus diversen Dokumenten wie E-Mails und Notizen Prantners.

Der steirische Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) hatte daraufhin angekündigt, ein Gespräch mit Prantner führen zu wollen. Was in den letzten Tagen ans Licht gekommen sei, „ist belastend, auch für den ORF“, sagte er der Kleinen Zeitung. Er könne ihn aber per Gesetz nicht abberufen.

Nun hat es dieses Gespräch gegeben – mit dem Ergebnis, dass Prantner im Amt bleibt.