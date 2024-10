ORF stellt bis Ende des Jahres SD-Ausstrahlung ein: Was zu tun ist

Der ORF wird demnächst die Ausstrahlung seiner Programme im SD-Format via Satellit beenden. Bei ORF SPORT+ wurde der Wechsel auf HD bereits vollzogen, das Auslaufen der SD-Ausstrahlung von ORF1, ORF2 und ORFIII werde bis Ende 2024 folgen, wie ein Sprecher dem KURIER bestätigt. Die Begründung: "Im Jahr 2008 begann der ORF mit der Ausstrahlung seiner Programme via Satellit in HD-Qualität ergänzend zur Ausstrahlung im älteren SD-Format. Der HD-Empfang hat sich mittlerweile flächendeckend in nahezu allen TV-Haushalten durchgesetzt."

Schrittweise in Europa

Die SD-Ausstrahlung laufe nun schrittweise in Europa und auch im deutschsprachigen Raum aus. So haben etwa die SRG, Arte oder ATV die SD-Ausstrahlung bereits eingestellt, die ARD wird dies im Jänner 2025 tun und auch das ZDF folgt 2025. "Auch der ORF beendet nunmehr den jahrelangen Parallelbetrieb", heißt es auf dem Küniglberg.