ORF-"Sommergespräche": Premiere für Innenpolitik-Chef Webhofer

Vom malerischen Salzkammergut im Vorjahr geht es nun zurück in die Stadt, genauer ins ORF-Zentrum: Klaus Webhofer, Chef des multimedialen Innenpolitik-Ressorts , leitet heuer die traditionellen ORF-"Sommergespräche". Sie gehen, erstmals seit 2022, ab 11. August wieder im ORF-Mediencampus über die Bühne und laufen jeweils montags um 21.05 Uhr in ORF2. Für den preisgekrönten Journalisten ist es, ebenso wie im Vorjahr für Martin Thür, eine Premiere.

In einer Aussendung erklärt dazu ORF-Chefredakteur Johannes Bruckenberger : "Klaus Webhofer ist einer der besten und profiliertesten Journalisten und Interviewer im ORF. Seine hohe innenpolitische Kompetenz und sein profundes Wissen über die Abläufe in Österreichs politischem System prädestinieren ihn ganz besonders für diese spannende Aufgabe.“

Klaus Webhofer: "Ich freue mich auf diese spannende und ehrenvolle Aufgabe. Nach den bisher längsten Regierungsverhandlungen folgt jetzt eine längere wahlfreie Periode. Für mich als leidenschaftlichen Interviewer ist das die beste Gelegenheit, in den ,Sommergesprächen‘ mit meinen Gästen in Ruhe zurück und nach vorne zu blicken. Eine besondere Gelegenheit für Einblicke in Österreichs Politik und die Rolle des Landes in der Welt.“