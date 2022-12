ORF-Russlandkorrespondent Paul Krisai ist "Journalist des Jahres"

Paul Krisai ist "Journalist des Jahres". Der ORF-Korrespondent wurde von der Jury des Branchenmagazins "├ľsterreichische Journalist:in" auf den ersten Platz gew├Ąhlt, teilte der Oberauer-Verlag am Mittwoch in einer Aussendung mit. Der ORF ist wieder "Redaktion des Jahres", "Chefredakteur des Jahres" ist Johannes Bruckenberger (APA - Austria Presse Agentur). KURIER-Karikaturist Michael Pammesberger siegte in der Kategorie Unterhaltung.

Krisai wird f├╝r "unaufgeregte Analysen trotz schwieriger gesetzlicher Rahmenbedingungen in Moskau" gew├╝rdigt, wie es eine Stimme der Jury laut Aussendung formulierte. Der 28-j├Ąhrige Journalist berichtet seit 2019 f├╝r den ORF aus Russland.

Die weiteren Ausgezeichneten:

Innenpolitik: Eva Linsinger, profil

profil Au├čenpolitik: Christian Wehrsch├╝tz ,ORF

,ORF Wirtschaft: Renate Graber, Der Standard

Der Standard Chronik: Lisa Gadenst├Ątter , ORF

, ORF Kultur: Peter Schneeberger , ORF

, ORF Sport: Alina Zellhofer , ORF

, ORF Medien: Harald Fidler , Der Standard

, Der Standard Wissenschaft: K├Âksal Baltaci , Die Presse

, Die Presse Investigativjournalistin des Jahres: Ulla Kramar-Schmid , ORF

, ORF Kolumnistin des Jahres: Anneliese Rohrer , Die Presse

, Die Presse Aufgefallen: Stefan Lenglinger , ORF

, ORF "Fotojournalistin des Jahres": Barbara Gindl, APA

F├╝r sein Lebenswerk wird der fr├╝here ORF-Informationsintendant Johannes Kunz ausgezeichnet. Einen Sonderpreis der "Journalist:in"-Redaktion erh├Ąlt Maria Rauch-Kallat, Ex-├ľVP-Frauenministerin und Initiatorin des Journalistinnenkongresses.