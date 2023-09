ORF-Radios sind künftig auch auf dem Radioplayer vertreten

Die ORF-Radios werden künftig auch auf dem Radioplayer gemeinsam mit privaten Mitbewerbern vertreten sein. Dies gab ORF-Radiodirektorin Ingrid Thurnher am Rande der 30. Österreichischen Medientage am 20. September 2023 in Wien bekannt.

Ö3, Ö1, FM4 und die ORF-Regionalradios werden also auf der von Privatradios betriebenen Plattform vertreten sein. Die Radioplayer Österreich GmbH (RPÖ) betreibt die digitale Plattform, um die Auffindbarkeit dieser Programme langfristig abzusichern und zu optimieren.

Kooperation

Der Radioplayer stellt eine weitere Möglichkeit, neben "ORF Sound" eine weitere Möglichkeit dar, "die ORF-Radioangebote in gewohnter Qualität über Smartphone, Tablet und PC live abrufen zu können", wird Thurnher in einer Aussendung zitiert. Zudem sei der Radioplayer ("Connected Car") in vielen Fahrzeugmodellen führender Autohersteller integriert und ermögliche dadurch "unterwegs ein besseres Nutzungserlebnis".

Der Radioplayer ist laut den ORF-Infos in zahlreichen Ländern verfügbar. Die Kooperation des ORF mit den Privatradios werde im kommenden Jahr weiter verstärkt. Ab 2024 sollen private Anbieter ihren Radio-Live-Stream in "ORF Sound" anbieten können.