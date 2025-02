Politbeben beschert ORF Traumquoten

Nachdem die drastischen Pläne der FPÖ den ORF betreffend einstweilen wieder vom Tisch sind, ist dem öffentlich-rechtlichen Medienhaus wohl wieder etwas leichter zumute. Das Aus der Koalitionsverhandlungen zwischen FPÖ und ÖVP brachte dem ORF aber auch in Kombination mit der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm TV-Topquoten ein. Nicht weniger als 47,8 Prozent Tagesmarktanteil verbuchte die ORF-Gruppe am Mittwoch laut Aussendung für sich.