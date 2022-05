ORF-Publikumsrat stockt Regierungsmehrheit im Stiftungsrat auf

Im Vorfeld der Wahl √§u√üerten manche R√§te bei der Sitzung am K√ľniglberg ihr Missfallen an der Bestellpraxis f√ľr den Publikumsrat. 17 der 30 R√§te bestimmt laut ORF-Gesetz derzeit Medienministerin Susanne Raab (√ĖVP) auf Basis von Vorschl√§gen repr√§sentativer Einrichtungen und Organisationen. Diese Mehrheit gen√ľgt, um die sechs Stiftungsr√§te aus den eigenen Reihen zu bestimmen. Vor kurzem hielt der renommierte Rundfunkrechtler Hans Peter Lehofer in einem Blogeintrag fest, dass viele Organisationen keine gesetzlich vorgesehenen Dreier-Vorschl√§ge erstatteten, wobei er keine abschlie√üende rechtliche Bewertung dessen machen wollte. Zudem wiesen einzelne Einrichtungen, deren Vorschlag dennoch ber√ľcksichtigt wurde, nicht die geforderte Repr√§sentativit√§t f√ľr ihren Bereich auf, so Lehofer.

Der Publikumsratsvorsitzende Marschitz k√ľndigte vier Schwerpunkte f√ľr die vierj√§hrige Funktionsperiode an: konsequente Weiterarbeit an den Empfehlungen f√ľr die ORF-Gesch√§ftsf√ľhrung, Verbesserung des Beschwerdewesens, Ausbau der Kommunikation und √Ėffentlichkeitsarbeit des Gremiums sowie an den Programmauftr√§gen des ORF orientierte Themenschwerpunkte. ORF-Generaldirektor Roland Wei√ümann meinte, er freue sich auf die kommende Zusammenarbeit und rege Diskussionen. Auch wenn es nicht f√ľr "jeden Wunsch eine Sendung geben" k√∂nne, sei es wichtig, Feedback zu bekommen und darauf zu reagieren.