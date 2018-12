ORF-Landkrimis: Der eigenbrötlerische Umweg zum Ziel

2013 lag „Steirerblut“, später der erste Landkrimi, auf dem Tisch. „Im Gespräch mit dem damaligen Fernsehfilm-Chef Heinrich Mis darüber entstand die Idee, in jedem Bundesland einen Krimi zu machen – aber anders als etwa die bayerischen Heimat-Krimis“, erzählt Lintschinger. Der Anspruch: Es sollten Filme fast in Kino-Qualität sein, von Autoren und Regisseuren, die man nicht gleich mit Fernsehen assoziiert. Die Kameras sollten an Orten stehen, wo noch nie eine stand und das sollte auch zu hören sein – was eine deutsche Beteiligung ausschloss.

Das Finanzierungsproblem löste Programm-Direktorin Kathrin Zechner „mit der ihr eigenen legendären Überzeugungskraft“ innerhalb der ORF-Führung. Heinrich Mis spendierte noch den Namen der Reihe: „ Landkrimi“.

Der Rest ist kuriose TV-Geschichte: Die Landkrimis liefen nicht nur in Österreich – zum Teil sogar im Kino – hervorragend, sondern erregten auch bei Festivals speziell in Deutschland Aufmerksamkeit. Lintschinger: „So etwas kann dort nicht entstehen, weil deren Stoffentwicklung auf klar definierte Anforderungsprofile abgestimmt ist.“

In der Folge wurden viele Landkrimis vom ZDF gekauft und die ARD ist nach dem Erfolg der Steirerkrimi-Ausstrahlung in die Produktion mit eingestiegen. Eben frisch gedreht ist "Steirerkreuz" wieder mit Hary Prinz und Miriam Stein. „Kurioserweise sind wir also über den Umweg des fast eigenbrötlerischen Österreichertums in der Co-Produktion mit deutschen Sendern gelandet.“