ORF-Kultursommer: Große Bühne auch nach dem ESC

Es war Ende Mai einer der angenehmeren Termine für ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher: Bei der Präsentation der diesjährigen sommerlichen ORF-Kulturübertragungen im Wiener Künstlerhaus sagte sie: „Nach dem erfolgreichen Song Contest heißt es jetzt Bühne frei für den ORF-Kultursommer.“ Rund 500 Stunden Programm biete man wieder in allen Kanälen, „erste Reihe fußfrei“, und beweise damit „die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als unverzichtbarer medialer Partner der heimischen Kunst- und Kulturszene“. Vertreter dieser Szene waren erneut zahlreich erschienen, um die einzelnen Programmpunkte zwischen Neusiedler See und Bodensee (siehe Infobox unten) zu präsentieren. Rudolf Buchbinder sprach über seine letzte Saison als Intendant des Festivals Grafenegg. Beim Auftakt am 29. Mai, der auch der frühe Startschuss für den Kultursommer war, wurde der neue Rudolf-Buchbinder-Saal eingeweiht.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF / Anja Koehler DIe "La triavata"-Bühne bei den Bregenzer Festspielen

Große Namen Bregenz-Intendantin Lilli Paasikivi betonte die Wichtigkeit großer Namen für das „Spiel auf dem See“. Schließlich müssten in zwei Spielzeiten mehr als 400.000 Karten verkauft werden. Die Entscheidung für „La traviata“ sei „eine schöne und ganz leichte“ gewesen. Für Damiano Michieletto sei der Verdi-Klassiker zudem ein Regie-Debüt. ORF-III-Moderatorin Ani Gülgün-Mayr begrüßte die Intendantin der Salzburger Festspiele, Karin Bergmann, als „heute schon zweite Frau, die eine Institution rettet“. Damit spielte sie darauf an, dass Bergmann interimistisch auf die krisenhaft geendete Intendanz von Markus Hinterhäuser gefolgt ist – was in ähnlicher Weise auf Thurnher im ORF zutrifft. Bergmann meinte, sie betrachte sich als „Brückenbauerin“, „weil ich für einen recht überschaubaren Zeitrahmen verantwortlich bin. Für den heurigen Sommer habe ich eine wunderbare Planung vorgefunden.“ Für 2027 plane sie „schon intensiv“ und hoffe, nicht nur in der Theorie „eine Partnerin oder einen Partner an der Seite zu haben“. Auch die zwei zentralen Neuinszenierungen, die der ORF heuer überträgt – Bizets „Carmen“ und Strauss’ „Ariadne auf Naxos“ – seien Regiedebüts.

Vom Neusiedler See bis zum Bodensee Der Aufschlag zum Kultursommer fand heuer schon Ende Mai statt – mit einem Festkonzert in Grafenegg. Am 14. August folgt auf ORF 2 die musikalische Feier zum 20-jährigen Bestehen des Festivals und schließlich ein Konzert von Starsopranistin Asmik Grigorian (am 13. September in ORF III). Natürlich sind auch die Salzburger Festspiele (Auftaktopernpremiere „Carmen“ am 8. August in ORF 2) wieder prominent vertreten, wenn etwa „Ariadne auf Naxos“ am 15. August (3sat) und 24. August (ORF 2) gezeigt wird. Ö1 lässt Messiaens „Saint François d’Assise“ am 4. August oder Henzes „Der Prinz von Homburg“ am 20. August live von der Salzach erklingen. Aus Bregenz zeigt ORF 2 mit der „Traviata“ am 24. Juli nicht nur die neue Seebühnenproduktion, sondern am 2. August auf ORF III auch die Leoš-Janáček-Preziose „Die Ausflüge des Herrn Brouček“. Auch die „Tosca“ der Oper im Steinbruch St. Margarethen findet sich unter den szenischen Höhepunkten (15.7., ORF III). Hinzu kommen konzertante Großvorhaben wie das Prater-Picknick der Wiener Symphoniker am 2. 7. (ORF 2) oder Jonas Kaufmann im Theater im Park (am 26. 7. in ORF III). Die zweite Auflage des „Opern Air“ der Wiener Staatsoper wird am 6. 9. auf ORF III übertragen. Kulturpreziosen in den Bundesländern: Die 60-Jahr-Feier des Bruckner Orchesters Linz am Traunsee am 12. 7., der Auftakt zum Carinthischen Sommer oder die Gala „Stars in Gars“ (am 23. 8. in ORF III) und das Purkersdorf Open Air am 29. 8. auf ORF III mit Austropoplegende Boris Bukowski & Co. Beim 50-Jahr-Jubiläum des Bachmann-Preises (24. bis 28. Juni) frönt man der Literatur, feiert mit den Massen beim Donauinselfest ab (3. bis 5.7.) und beim Woodstock der Blasmusik im Innkreis (3. bis 5.7., ORF III). Auch das Kabarett hat wieder einen Fixplatz, mit dem „Tafelrunde“-Open-Air am 29.6. und 3.9. (ORF III) oder der Güssing-Eröffnung von Intendant Andreas Vitásek am 20. 7.

Der Vorstand der Wiener Philharmoniker Daniel Froschauer beschrieb die 100 Jahre währende Zusammenarbeit mit Salzburg als „schöne und gut funktionierende Ehe“. Froschauer hob die Produktion „Saint François d’Assise“ in der Felsenreitschule hervor. Das Werk von Olivier Messiaen – hier in der Regie von Romeo Castellucci – würde „wohl jeder Intendant gerne machen“, sagte Froschauer. Das trifft auch auf Bogdan Roščić zu. Der Staatsoperndirektor sagte, man habe davon Abstand nehmen müssen, weil es aus bühnentechnischen Gründen nicht möglich gewesen sei. Allein das Schlagwerk der gigantischen Orchesterbesetzung benötige 35 Quadratmeter Platz, sagte Froschauer. Etwas launig sagte Roščić dann: „Der größte Beitrag der Wiener Staatsoper für den Kultursommer ist, dass wir im Juli und August zusperren.“ Damit meinte er den personellen Beitrag für die Salzburger Festspiele aus Staatsopernorchester und -chor.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © ORF/Timofey Kolesnikov Asmik Grigorian: Salzburg-Star und mit anderen Weltstars bei „Opern Air“.