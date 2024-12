Beim Medienpaket schwelt Streit zwischen SPÖ und ÖVP

Bei den Koalitionsgesprächen haben am Freitag Spitzenverhandler von ÖVP, SPÖ und Neos die K.o.-Runde beim Budget-Kapitel eingeläutet. Kommende Woche sollen die Parteiobleute dazustoßen.

An einer Nebenfront, dem Medienkapitel, das u. a. den ORF und die Zeitungen umfasst, rumort es nun aber wieder. Der Anlass: Ein kurz vor Weihnachten via Krone lancierter, Medienministerin Susanne Raab (ÖVP) zugeschriebener Vorstoß, wird in Verhandlungskreisen nun als „seltsames Wunschkonzert“ bezeichnet. Denn damit wären auch andere Punkte, etwa die Vertriebsförderung für Print, „nicht mehr in Stein gemeißelt“, heißt es nun.