ORF-Journalistin Trautl Brandstaller 84-jährig verstorben

Die Wiener Journalistin und Autorin Trautl Brandstaller ist tot. Sie starb am Neujahrstag im Alter von 84 Jahren, wie am Dienstag bekannt wurde. "Mit ihr verliert Österreich eine der renommiertesten Publizistinnen der Zweiten Republik", hielt der langjährige ORF-Informationsdirektor Johannes Kunz in einem Nachruf fest. Brandstaller war im Laufe ihrer Karriere u.a. für den Styria Verlag, das profil und allen voran den ORF tätig.

Die am 30. April 1939 in Wien geborene Brandstaller startete ihre journalistische Laufbahn bei der Nachrichtenagentur Kathpress, bevor sie nach einer Station bei der Wochenzeitung Die Furche die Wiener Leitung des Styria Verlags übernahm. Nach ersten Arbeiten für den ORF kam die Journalistin zum profil, bevor 1975 der ORF ihre berufliche Heimat werden sollte. Hier produzierte sie etliche Dokumentationen und moderierte Sendungen wie "Prisma" oder "Club 2".

Zudem hat Brandstaller mehrere Bücher veröffentlicht, darunter erst Ende des Vorjahres "Einsichten. Aussichten - Das Salzkammergut zwischen Faktischem und Anekdotischem" anlässlich der Europäischen Kulturhauptstadt 2024. Für ihren Einsatz für feministische Themen wurde sie 2008 mit dem Axel-Corti-Preis ausgezeichnet, aber auch der Dr. Karl-Renner-Publizistikpreis (1968) sowie der Fernsehpreis der Österreichischen Erwachsenenbildung (1981 und 1986) wurden ihr zugesprochen.