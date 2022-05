ORF-Journalist und Ex-Intendant Günther Ziesel ist tot

Der ORF-Journalist Günther Ziesel ist tot. Laut ORF Steiermark ist er in der Nacht auf Donnerstag im Alter von 80 Jahren gestorben. Ziesel war von 1960 bis 2010 als Radio- und TV-Journalist in Graz und Wien tätig. Unter anderem präsentierte er die "ZiB2" und die "Pressestunde". In seinem Heimatbundesland war Ziesel als ORF-Landesintendant tätig.

Vielseitig

Ziesel moderierte auch die Unterhaltungsshow „TIP“, Moderator des „Europamagazins“ und des Opernballs, Regisseur und Autor zahlreicher TV-Dokumentationen – zum Beispiel über die Special-Olympics-Weltspiele –, und auch noch in der Pension leidenschaftlicher Gestalter des „Alpen-Donau-Adria-Magazins“.

In der Steiermark gewürdigt

2017 wurde Ziesel mit dem Großen Goldenen Ehrenzeichen des Landes Steiermark ausgezeichnet, im April 2022 folgte das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Steiermark mit dem Stern.