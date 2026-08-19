„Unterbreche sehr ungern“: ORF-Journalist Armin Wolf wird 60

Zu ihm hat jeder Nachrichtenenthusiast im Land eine Meinung: Manche feiern ihn für seine Hartnäckigkeit, andere rollen angesichts der x-ten Nachfrage an wenig auskunftsfreudige Politikerinnen und Politiker die Augen. Unbestritten ist, dass Armin Wolf einer der bekanntesten und besten Journalisten des Landes ist, der seinen Interviewpartnern unermüdlich auf den Zahn fühlt und sie mitunter gehörig ins Schwitzen bringt. Am heutigen Mittwoch, 19. August, wird er 60 Jahre alt. Eine schnelle Suche im Internet führt sofort zu so manch denkwürdigem Interview, das Wolf in rund einem Vierteljahrhundert als Moderator der „ZiB2“ geführt hat. Da wäre das „Gespräch“ mit Frank Stronach aus 2012. Stronach bestand darauf, längere Zeit von einem Zettel abzulesen, anstatt auf Wolfs Frage zu antworten. Der Journalist duldete das nicht, was den Eingeladenen so sehr in Rage versetzte, dass er Wolf anbrüllte. Der Info-Erkenntnisgewinn war gering, dafür leistete das Interview einen erhellenden Beitrag zur Ausleuchtung von Stronachs Persönlichkeit. Wenig glücklich war auch Erwin Pröll 2017, als Wolf Auskunft zur Privatstiftung des Politikers begehrte. Pröll warf mit Wörtern wie „Stumpfsinn“ um sich und gab Wolf zu verstehen, dass er die Sache noch zu dessen Chef tragen wolle.

Unterbricht „sehr ungern“ Teile des Publikums stören die vielen Unterbrechungen durch Wolf, manch Interviewte sprechen von Verhörraum oder Anklagebank, auf der man sich wähnt, wenn man neben dem Journalisten Platz nimmt. Wolf selbst betonte im Vorjahr in einem „ZiB“-Video, dass er „oft und sehr ungern“ unterbreche. Aber in Wahrheit sei es vielmehr unhöflich, wenn nicht auf Fragen geantwortet werde oder die Antworten weit länger ausfielen, als es in einem TV-Interview üblich. Seine Studiogäste seien Profis und machten dies bewusst. Es sei aber nun mal Aufgabe eines Politinterviews, die Argumentation des Gastes zu hinterfragen und ihn mit Einwänden zu konfrontieren. Die Parteizugehörigkeit spiele dabei keine Rolle, beteuerte Wolf. Er gehe wie ein Arzt vor, der jeden Patienten gleichbehandeln müsse. „Ich operiere, was kommt“, sagte er. Restlos zufrieden sei er nur mit den wenigsten seiner über 3.000 Interviews - darunter eines mit Wladimir Putin aus 2018, für das er viel internationales Lob erhielt. Mut zur Auflockerung Interviews mit Wissenschafterinnen oder Experten gestalten sich weit entspannter. Überhaupt beweist der gebürtige Tiroler auch Mut zur Auflockerung. So veranschaulichte er den „Planking“-Trend auf dem Moderationstisch, nahm im ORF-Zentrum-Teich Platz oder goss sich Wasser über den Kopf. Wolf, geboren 1966 in Innsbruck, unternahm bereits bei einer Schülerzeitung erste journalistische Gehversuche. Nach der Matura an einer Handelsakademie dockte er im ORF-Landesstudio Tirol an und blieb dem Medienhaus seither treu. Bald wechselte er nach Wien, wo er bei Ö1 als Außenpolitikjournalist und zwischenzeitlich USA-Korrespondent agierte. Mitte der 90er erfolgte der Wechsel zum Fernsehen. In seine heutige Rolle als „ZiB2“-Moderator schlüpfte er 2002. 2007 stieg er zum Hauptmoderator der viel beachteten Nachrichtensendung auf. Parallel studierte Wolf Politikwissenschaft, Soziologie, Zeitgeschichte sowie Betriebswirtschaft und baute als stv. Chefredakteur die Social-Media-Kanäle der „ZiB“ mit auf.

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