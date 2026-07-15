ORF: FPÖ legt gegen Wahl Pigs Popularbeschwerde bei KommAustria ein

Die FPÖ legt gegen die Bestellung von Clemens Pig zum ORF-Generaldirektor wie angekündigt eine Popularbeschwerde bei der Medienbehörde KommAustria ein. Es sei „vollkommen klar, dass die Bestellung von Generaldirektor Pig völlig rechtswidrig gewesen ist“, sagte FPÖ-Generalsekretär und Mediensprecher Christian Hafenecker am Mittwoch auf einer Pressekonferenz. Pig habe etwa die Ausschreibungsvoraussetzungen nicht erfüllt, heißt es in der Beschwerde.

In der Popularbeschwerde, die die FPÖ bei dem Pressetermin mit dem Titel „Medien-Sommeroffensive“ vorlegte, heißt es, die Ausschreibung hätte eine „fünfjährige einschlägige oder hinsichtlich des Aufgabengebietes verwandte Berufserfahrung“ verlangt. Pig habe „allerdings nur Berufserfahrung aufgrund seiner Tätigkeit für eine Nachrichtenagentur (APA)“, heißt es in dem Papier. „Er hat weder relevante Radio- noch Fernseherfahrung“. Hafenecker ortete „ganz klare Verstöße gegen die Ausschreibung“.

Lederer: „Auf der sicheren Seite“ „Die Popularbeschwerde ist eigentlich gedacht, die Interessen des kleinen Beitragszahlers zu schützen und nicht die einer Parlamentspartei“, sagte Stiftungsratschef Heinz Lederer zum KURIER. Es stehe zwar in Österreich „glücklicherweise jedem frei, Rechtsmittel zu ergreifen“, Lederer sieht den Stiftungsrat hier jedenfalls „auf der sicheren Seite. In die Vorbereitung dieser ersten Bestellung einer Geschäftsführung nach dem Europäischen Medienfreiheitsgesetz waren zahlreiche nationale und internationale Fachleute einbezogen. Die Vielzahl der Bewerbungen damals wie auch jetzt für die Direktoren-Bestellung zeigt, dass es ein großes Vertrauen gab und gibt, dass das Verfahren rechtskonform – also transparent, nachvollziehbar und fair - abläuft. Für mich, der Clemens Pig gewählt hat, ist er maßgeblich dafür verantwortlich, dass es jetzt ein derart großes Interesse daran gibt, Teil des Führungsteams zu werden.“

Die Beschwerde soll kommende Woche bei der KommAustria eingereicht werden, hieß es auf Nachfrage aus der FPÖ. Notwendig ist die Unterstützung von mindestens 120 ORF-Beitragszahlerinnen und -zahlern. Wer die Beschwerde noch unterzeichnen möchte, kann sich ein Formular auf der FPÖ-Webseite herunterladen, ausfüllen und an die Parteizentrale senden.

FPÖ-Ankündigung der Anfechtung bereits am Tag der Wahl Bereits direkt nach der Generaldirektorenwahl in der Nacht von 11. auf 12. Juni hatte der von der FPÖ entsandte ORF-Stiftungsrat Peter Westenthaler eine Anfechtung der Wahl angekündigt und die Einreichung einer Popularbeschwerde angekündigt. Er sprach damals von einer „Farce“ und einer „Postenbesetzung von Rot und Schwarz“. Neben der Kritik an Pigs mitgebrachten Erfahrungen wird in der Beschwerde u.a. auch die Frist von nur zehn Werktagen für das Verfahren kritisiert, diese sei nicht ausreichend gewesen. Verwiesen wird hier auf die „hohe Zahl von 76 Bewerbern und Bewerberinnen“.