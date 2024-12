ORF feiert "Udo Jürgens Forever" mit Eurovisionsshow und Doku

Kurz nach seinem 10. Todestag am 21. Dezember lassen ORF, ARD und SRF die österreichische Entertainer-Legende Udo Jürgens hochleben: Michelle Hunziker und Sänger Sasha bitten um 20.15 Uhr in ORF2 zum Tribute-Abend „Udo Jürgens Forever – Die Show zu seinem 90. Geburtstag“, den er am 30. September gefeiert hätte. Die Ehre erweisen ihm darin u. a. Popmusiker Adel Tawil, die norwegische Sängerin Wencke Myhre, Schlagerikone Thomas Anders, Model Aurora Ramazzotti, Sänger Tim Bendzko, Schlager-Urgestein Howard Carpendale sowie ESC-Gewinner Tom Neuwirth alias Conchita Wurst. Sie interpretieren seine größten Hits und erzählen von ihren ganz persönlichen Verbindungen zu ihm. Mit dabei sind auch das Original-Orchester von Udo Jürgens unter Pepe Lienhard und seine Kinder Jenny und John.