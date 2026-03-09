ORF-Chef zurückgetreten: Wer ist Roland Weißmann?

Der Oberösterreicher, der sich mit Laufen und Boxen fit hält, landete nach dem Publizistik- und Geschichte-Studium 1995 im aktuellen Dienst im Landesstudio Niederösterreich. Nach Zwischenstopps als Chef vom Dienst bei Ö3 und als stv. Chronik-Chef in der Radioinformation wurde er, erneut in Niederösterreich, 2003 stv. Chefredakteur unter Richard Grasl (heute KURIER).

Ab 2007 war Weißmann als Fernsehchef für das tägliche „NÖ heute“ mitverantwortlich. Ab 2010 war er Büroleiter in der ORF-Finanzdirektion und beschäftigte sich intensiv mit wirtschaftlichen und finanziellen Themen. Intern wird ihm hohe Kompetenz attestiert.

Was man vor seinem Karriereschritt nicht wusste: Er verfügt über Wettkampferfahrung auf Landes- und Bundesebene. Als Karatekämpfer. Der Träger des schwarzen Gürtels hält also harte Fights und Schläge unter die Gürtellinie aus. Am Sonntag nun ist er als ORF-Chef zurückgetreten.