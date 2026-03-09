ORF-Chef zurückgetreten: Wer ist Roland Weißmann?
Roland Weißmann war für Außenstehende vor seiner Berufung zum ORF-Chef der große Unbekannte. „Das Produkt interessiert die Leute, nicht der Finanzer“, war einmal seine Begründung, warum er ORF-Präsentationen einst nur als Zaungast verfolgte. Im ORF hatte der heute 57-Jährige durchaus Gewicht: Ab 2012 verantwortet er als Chefproducer das TV-Programmbudget von jährlich über 300 Millionen, dav or machte er Karriere im Landesstudio Niederösterreich.
Schon nach der letzten Wahl von Wrabetz 2016 sollte er zudem kaufmännischer Direktor werden, bis sich die SPÖ in letzter Minute querlegte. Der ÖVP-Freundeskreis habe den Preis für die Zustimmung zu Wrabetz zu hoch treiben wollen, hieß es – es wäre ein klassischer Personal-Wahl-Deal gewesen.
Der Oberösterreicher, der sich mit Laufen und Boxen fit hält, landete nach dem Publizistik- und Geschichte-Studium 1995 im aktuellen Dienst im Landesstudio Niederösterreich. Nach Zwischenstopps als Chef vom Dienst bei Ö3 und als stv. Chronik-Chef in der Radioinformation wurde er, erneut in Niederösterreich, 2003 stv. Chefredakteur unter Richard Grasl (heute KURIER).
Ab 2007 war Weißmann als Fernsehchef für das tägliche „NÖ heute“ mitverantwortlich. Ab 2010 war er Büroleiter in der ORF-Finanzdirektion und beschäftigte sich intensiv mit wirtschaftlichen und finanziellen Themen. Intern wird ihm hohe Kompetenz attestiert.
Was man vor seinem Karriereschritt nicht wusste: Er verfügt über Wettkampferfahrung auf Landes- und Bundesebene. Als Karatekämpfer. Der Träger des schwarzen Gürtels hält also harte Fights und Schläge unter die Gürtellinie aus. Am Sonntag nun ist er als ORF-Chef zurückgetreten.
