ORF-Channelmanager: Das wird die neue Führungsebene

Die FPÖ, die traditionell wenige weltanschauliche Partner im Journalismus findet, sucht jedoch mit der Lupe nach tauglichen Kandidaten, die man intern als „blaue“ Besetzung verkaufen kann. Im Falle von Matthias Schrom hat man zumindest einen Mann gefunden, der sich gegen die Zuschreibung, einen Job auf Wunsch der FPÖ zu bekommen, nicht offensiv wehrt. Er übernimmt die heikelste Führungsaufgabe: Als neuer ORF2-Chefredakteur wird er Fritz Dittlbacher beerben und sich bemühen müssen, die Wünsche und Anweisungen der Tagespolitik an sich abprallen zu lassen oder geschickt zu kanalisieren. Was schwierig wird: Die Personalhoheit in dem Bereich hat weiterhin der Generaldirektor – Chefredakteur hin oder her.

ORFeins soll Wolfgang Geier übernehmen. Er ist stellvertretender Leiter der Innenpolitikredaktion in der „Zeit im Bild“.