ORF-Beitrag: Verfassungsgerichtshof wendet Regelung für „Massenverfahren“ an

Der Verfassungsgerichtsho f prüft die ORF-Finanzierung auf Verfassungskonformität und bremst gleichzeitig die Flut von (gleichlautenden) Beschwerden gegen den ORF-Beitrag. Zur Verwaltungsvereinfachung wendet er nun eine Regelung für "Masseverfahren" an. Hier wird an einem "Musterfall" die Beschwerde im Grundsatz abgearbeitet.

Der Verfassungsgerichtshof hat sich schon einmal mit der Haushaltsabgabe beschäftigt: 331 Personen hatten im Rahmen eines von einem Prozessfinanzierer eingebrachten Individualantrags beantragt, das ORF-Beitrags-Gesetz 2024 ganz oder in Teilen als verfassungswidrig aufzuheben. Der VfGH hatte diesen Antrag gegen den ORF-Beitrag als unzulässig zurückgewiesen: Es sei gegen die „Haushaltsabgabe“ ein anderer Rechtsweg zumutbar, den die Beschwerdeführer beschreiten könnten.

Erst jüngst hatte ORF-Chef Roland Weißmann im Gespräch eingeräumt, dass es bei der Haushaltsabgabe "ein paar tausend Problemfälle“ etwa bei der Bescheid-Ausstellung gibt. Da sei aber in Relation zu den mehr als 4 Millionen betroffenen Haushalten zu sehen. "Jeder einzelne tut mir weh. Aber die Fehlerquote ist im Promillebereich", so Weißmann.

In den bislang eingegangenen Beschwerden wird im Wesentlichen geltend gemacht, dass das ORF-Beitrags-Gesetz 2024 die Beschwerdeführer in den verfassungsgesetzlich gewährleisteten Rechten auf Gleichheit aller Staatsbürger vor dem Gesetz und auf Unversehrtheit des Eigentums verletze. Es sei unsachlich, dass die Beitragspflicht auch dann eintrete, wenn ein Konsum von ORF-Angeboten nicht erfolge oder nicht möglich sei. Das Gesetz differenziere auch nicht nach den verschiedenen Empfangsformen. Weiters würde die Beitragspflicht zu unsachlichen Belastungen führen. Ferner sei das Verfahren nach § 31 ORF-Gesetz zur Bestimmung der Höhe des Beitrages nicht eingehalten worden, und sei die ORF-Beitrags Service GmbH nicht zur Erlassung von Bescheiden legitimiert.

Meinungsfreiheit

Schließlich wird eingewandt, durch die Bestimmungen des ORF-Beitrags-Gesetzes 2024 werde in unzulässiger Weise in den Wettbewerb mit privaten Rundfunkbetreibern und in das Recht auf Freiheit der Meinungsäußerung (Art. 10 EMRK) eingegriffen, und werde durch die Bestimmungen auch das Grundrecht auf Datenschutz gemäß § 1 Datenschutzgesetz verletzt.