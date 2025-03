ORF-Generaldirektor Weißmann: "Keine Geiselliste mehr"

Nicht davon betroffen soll das Programm-Angebot bleiben. Auch FM4, ORF III und Ö1 sollen laut Weißmann nicht angetastet werden. „Wir werden weiter ins Programm investieren“, versicherte der ORF-Generaldirektor im Anschluss an die Sitzung. Es gebe keine „Geiselliste“ mehr, auf der sich etwa wiederholt ORF III, FM4 oder auch das ORF-Radiosymphonieorchester (RSO) fanden.

Das Regierungsprogramm von ÖVP, SPÖ und NEOS hat den ORF-Stiftungsrat am Donnerstag intensiv und lange beschäftigt. Schließlich plant die Bundesregierung eine Nicht-Valorisierung des ORF-Beitrags bis 2029, woraus ORF-Chef Roland Weißmann einen Sparbedarf in Höhe von ca. 220 Millionen Euro ableitet.

Parallel zu den Programminvestitionen werden „unterschiedliche“ Maßnahmen gesetzt, um den Sparbedarf erfüllen zu können. Auf APA-Nachfrage sagte er, dass ein Personalabbau aus heutiger Sicht nicht notwendig sei. „Wir werden aber sehr restriktiv bei Nachbesetzungen sein und Mitte des Jahres ein 'Handshake'-Angebot - kein 'Golden-Handshake'-Angebot - für Mitarbeiter anbieten“, kündigte Weißmann an.

„Alle Programme, die den ORF ausmachen, werden wir auch in Zukunft so anbieten wie bisher“, sagte Weißmann. Lediglich zum RSO wollte er sich nicht festlegen. Hier befände man sich im Austausch mit Verantwortlichen, setze sich aber für den Erhalt ein.

Thomas Zach, Leiter des ÖVP-nahen „Freundeskreises“, sprach von einer „sicherlich schwierigen Übung“, Effizienzsteigerungen durchzuführen und dabei weiterhin den öffentlich-rechtlichen Auftrag zu erfüllen. Da sich der ORF-Auftrag wohl nicht grundsätzlich verändern werde, lasse sich bereits jetzt planen. Von einer „Vogelstrauß-Politik“ sei abzusehen, sagte er. Heinz Lederer, der für den SPÖ-nahen „Freundeskreis“ spricht, empfahl der ORF-Geschäftsführung ein „konzentriertes Studium“ des Regierungsprogramms und nicht nur ein bloßes „Hinstarren“ auf den ORF-Beitrag. Zentrale Bedeutung habe für den ORF, Partnerschaften einzugehen. So könnten Kosten gesenkt und vermittelt werden, dass es einen geeinten, krisenfesten Medienmarkt gebe. Große internationale Plattformen dürften „keinen wehrlosen Battleground“ vorfinden, mahnte er.

Westenthalers Antrag gegen den Bau sei „mit überwältigender Mehrheit“ abgelehnt worden, erklärte Zach. Der Umbau sei Teil des gesamten, seit Jahren laufenden Standortprojektes, das sich im Zeit- und Kostenplan befinde. „Es ist schade, dass immer wieder versucht wird, Themen in die Öffentlichkeit zu zerren, um sie mit einem populistischen Ansatz zu verbrämen und dem Unternehmen damit zu schaden“, so Zach, der ergänzte: „Wir sind ein Aufsichtsrat und kein Populismusrat.“

Rund um die Spardebatte beschäftigte einzelne Stiftungsräte auch, ob ein Umbau des Eingangsbereichs zum ORF-Zentrum - insgesamt ein 300-Millione-Euro-Projekt - wirklich erforderlich sei. „Acht Millionen um die Portierloge zu erneuern. Ich frage mich wozu, was ist da drin? Dampfbad? Sauna?“, mokierte sich FPÖ-Vertreter Peter Westenthaler. Der Sparkurs des ORF werde so ad absurdum geführt.

Kleine ORF-Gremienreform

Es war vermutlich die letzte Stiftungsratssitzung, bevor eine (kleinere) ORF-Gremienreform von der Bundesregierung umgesetzt wird, die möglicherweise eine Neukonstituierung bringt. Geplant ist als Reaktion auf ein Verfassungsgerichtshof-Erkenntnis, dass die Bundesregierung künftig sechs (anstatt neun) Personen ins oberste ORF-Gremien entsendet, wobei eine öffentliche Ausschreibung samt neuer Qualifikationsanforderungen erfolgen soll. Im Gegenzug sollen künftig neun (anstatt sechs) Personen aus den Reihen des ORF-Publikumsrats im Stiftungsrat vertreten sein.

Die Verhandlungen über die notwendige Gremienreform sind noch nicht abgeschlossen. In einer Sitzung des Verfassungsausschusses des Nationalrats sagte Obfrau Muna Duzdar (SPÖ) am Donnerstag, dass sich die Regierungsparteien der Dringlichkeit bewusst seien und man sich um eine zeitnahe Lösung bemühe. In der Juni-Sitzung ist mit mehreren neuen Stiftungsräten und somit auch Kräfteverhältnissen zu rechnen, entsenden voraussichtlich doch zumindest Bundesregierung, Parlamentsparteien und auch der kürzlich gewählte ORF-Zentralbetriebsrat neue Personen.