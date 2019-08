ÖVP will mit „Ö-Tube“ nationales Streaming pushen

Wahlkampf. Die ÖVP will dem geänderten Nutzerverhalten bei Bewegtbild Rechnung tragen. Vor allem jüngere Seher konsumieren mediale Inhalte nur mehr flexibel über Online-Streaming-Dienste wie YouTube. Zur Stärkung der heimischen Medienlandschaft soll eine Vermarktungsplattform der heimischen Medien ermöglicht werden, so ein ÖVP-Vorschlag, der dem KURIER vorliegt. Unter dem Titel „Ö-Tube“ soll ein Streamingangebot geschaffen werden, auf dem alle relevanten medialen Inhalte flexibel und ohne Beschränkung zugänglich sind. „Um fairen Wettbewerb in der österreichischen Medienlandschaft sicherzustellen, muss dieser Ö-Player aber nicht nur dem ORF, sondern auch allen anderen österreichischen Medienunternehmen offenstehen, die die Plattform nicht nur mitnutzen, sondern auch von Beginn an mitgestalten können“, lautet der VP-Vorschlag. Auch solle ein allfälliger wirtschaftlicher Erfolg dieses Players allen teilnehmenden österreichischen Medienunternehmen zu Gute kommen. Vorbild ist hier der BBC iPlayer in Großbritannien.