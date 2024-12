"Schlageranfall" aus dem Wiener Globe (Montag, 30. Jänner, 20.15 Uhr, ORF1): Ein 90-minütiger Fernsehabend zum Mitschunkeln und Mitlachen mit Michael Niavarani, Viktor Gernot, dessen Band „Best Friends“ - Aaron Wonesch am Piano, Peter Haberfellner an der Gitarre, Thomas Faulhammer am Saxofon, Thomas Strobl am Bass und Wolfgang Fellinger am Schlagzeug - und den drei singenden und schauspielenden Damen aus dem Simpl-Ensemble, Katharina Dorian, Jennifer Frankl und Ariana Schirasi-Fard.