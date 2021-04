Neuer TV-Arzt im ZDF: "Ich habe Arztserien nie gemocht"

Aus Bürgerkrieg geflohen

Der echte Ballouz floh aus dem Bürgerkriegsland Libanon, auch der Serien-Ballouz ist emigriert. Ninidze konnte seine eigene Geschichte damit „ein bisschen verbinden“. „Als in den 90ern der Bürgerkrieg in Georgien ausbrach, war ich gewissermaßen gezwungen, das Land zu verlassen, mein Leben neu zu starten. Es war reiner Zufall, dass ich in Österreich gelandet bin und hierbleiben konnte“, erzählt er.

Geholfen habe ihm der Kontakt zu Kunsttheoretiker Peter Weibel und zur heimischen Filmszene. 1994 wurde er in Andreas Grubers KZ-Drama „Hasenjagd“ besetzt. Obwohl er kein Wort Deutsch konnte, spielte Ninidze eine der Hauptrollen, einen Mauthausen-Flüchtling. Er habe gedacht: „Okay, das ist ein Zeichen, dass ich so bald wie möglich mit der Sprache klarkommen muss. Wenn mich ein Beruf so einlädt, dann darf ich nicht versagen.“

Es folgte eine Hauptrolle in Goran Rebić`„Jugofilm“, als weiterer Grundstein für eine Karriere, die Ninidze zu Engagements in Deutschland und zu internationalen Serienauftritten („Homeland“, „McMafia“) führte.