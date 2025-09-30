Vom Tech-Mitarbeiter zum Tantra-Lehrer: ORF zeigt ungewöhnliche Karrierewege

Wer hat sich nicht schon mal vorgestellt, alles hinzuschmeißen, auszusteigen, neu anzufangen?

Wie es jenen geht, die diesen Schritt tatsächlich machen, zeigt das neue ORF-Format „Neuer Job – Neues Leben“ (ab morgen, 1. Oktober, 21.05 Uhr, ORF 1). „Uns hat interessiert, was Leute dazu bewegt, den Sprung ins kalte Wasser zu wagen und ihr Leben neu aufzustellen – mit allen Konsequenzen“, erzählt Simon Schennach, Gestalter der ersten beiden Episoden.

Zum Auftakt wird der ehemalige Krankenpfleger Simon Müllner begleitet, der sich in eine Winzerin verliebt und seither beruflich ganz dem Weinbau verschrieben hat. Ebenfalls mit dabei ist die Innsbrucker Lehrerin Maria Radziwon, die mit ihrer Familie auf einen Bauernhof im Kärntner Mölltal gezogen ist. Und der Ex-Tech-Mitarbeiter Bernhard Semmler, der gemeinsam mit seiner Partnerin Nadin Menzer Tantra-Workshops anbietet.

Die Beweggründe für die Karrierewechsel sind unterschiedlich: Mal ist es die Liebe, mal ein Ortswechsel. In den kommenden Episoden von „Neuer Job – Neues Leben“ gebe es aber auch Geschichten von Menschen, „die das Schicksal dazu gezwungen hat, sich beruflich zu verändern – etwa durch Krankheit oder den Tod einer nahestehenden Person“. In der zweiten Folge geht es etwa um eine Frau, die das Hotel ihres Vaters übernehmen wollte. Seit einem Unfall ist sie querschnittsgelähmt, entdeckte in der Therapie das Malen für sich und arbeitet nun als Designerin.