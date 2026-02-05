Medien

Neuer Pastweka-Krimi: Ein Hochstapler auf Mörderjagd

Bastian Pastewka in roter Winterjacke und Fellmütze sitzt auf einem gelb-schwarzen Schneemobil vor einem verschneiten Gebäude.
Bastian Pastewka gibt in "Fabian und die mörderische Hochzeit" einen Betrüger. Und spielt selbst Ermittler.
Von Nina Oberbucher
05.02.26, 16:39

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Der Hochstapler Fabian (Bastian Pastewka) wird gerade von einem Killer quer durch die Altstadt von Vilnius verfolgt, als er das perfekte Versteck sieht: nämlich inmitten einer Hochzeitsgesellschaft. Die hält ihn für den Fotografen – und nimmt ihn gleich zur Party in der Villa der gut betuchten Künstlerin Niki (Nicole Beutler) mit.

"Seven Dials" & Co: 4 Serien auf Agatha Christies Spuren

In „Fabian und die mörderische Hochzeit“ (ab Freitag bei Amazon Prime Video) wird aus der fröhlichen Feier ein Krimi: Nachdem eine Leiche gefunden wird und ein teures Erbstück (die "Venus von Wildenfeld") verschwindet, gilt jeder und jede auf dem Anwesen als verdächtig.

Fabian gibt großzügig den Ermittler - will aber in Wahrheit nicht den Mörder oder die Mörderin finden, sondern die mehrere Millionen Euro teure "kleine fette Statue" ergattern.

Pastewka ist mit seiner tollpatschigen Art und den großen Augen wie immer unterhaltsam. Gleich zu Beginn liefert er sich eine amüsante Verfolgungsjagd, wobei das Wort "Jagd" großzügig gewählt ist: Ein Actionheld ist der Komiker nicht.

"Knives Out" 3: Daniel Craig sucht einen Priester-Killer

In Sachen Spannung lässt die Murder Mystery leider zu wünschen übrig: Zu lange dauert es bis zum Mord, viele Wendungen sind vorhersehbar. Mit Genre-Verwandten wie „Knives Out“ und den perfekt platzierten Plot-Twists kann sich der Film nicht messen.

Mehr zum Thema

Streaming
kurier.at  | 

Kommentare