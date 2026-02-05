Neuer Pastweka-Krimi: Ein Hochstapler auf Mörderjagd

Der Hochstapler Fabian ( Bastian Pastewka ) wird gerade von einem Killer quer durch die Altstadt von Vilnius verfolgt, als er das perfekte Versteck sieht: nämlich inmitten einer Hochzeitsgesellschaft. Die hält ihn für den Fotografen – und nimmt ihn gleich zur Party in der Villa der gut betuchten Künstlerin Niki ( Nicole Beutler ) mit.

In „Fabian und die mörderische Hochzeit“ (ab Freitag bei Amazon Prime Video ) wird aus der fröhlichen Feier ein Krimi: Nachdem eine Leiche gefunden wird und ein teures Erbstück (die "Venus von Wildenfeld") verschwindet, gilt jeder und jede auf dem Anwesen als verdächtig.

Fabian gibt großzügig den Ermittler - will aber in Wahrheit nicht den Mörder oder die Mörderin finden, sondern die mehrere Millionen Euro teure "kleine fette Statue" ergattern.

Pastewka ist mit seiner tollpatschigen Art und den großen Augen wie immer unterhaltsam. Gleich zu Beginn liefert er sich eine amüsante Verfolgungsjagd, wobei das Wort "Jagd" großzügig gewählt ist: Ein Actionheld ist der Komiker nicht.