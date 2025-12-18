Neue Sky-Serie "Amadeus": Mozart und das Windgebäck

Ein gezeichneter alter Mann sitzt auf einem Stuhl, einen Verband um seinen Hals gewickelt, und legt eine Beichte ab: Er hat Wolfgang Amadeus Mozart umgebracht.

Diese Szene kennt man aus Miloš Formans „Amadeus“ (1984), der mit insgesamt acht Oscars ausgezeichnet wurde. Und in etwas abgewandelter Form ist sie nun erneut im Serienformat zu sehen. Denn da hat Mozart gerade Hochsaison.

Erst diese Woche wurde im ORF „Mozart/Mozart“ gezeigt – im Zentrum der sechs Episoden steht jedoch nicht Wolfgang Amadeus, sondern seine Schwester Maria Anna. Fantasievoll wird der Frage nachgegangen, ob nicht sie das eigentliche musikalische Genie der Familie war. Antonio Salieri wird dabei zu ihrem Love Interest, während ihr Bruder sich in Marie Antoinette verschaut.