Neue Serie nach Roman von Elena Ferrante für Netflix

Netflix hat die Besetzung von "La vita bugiarda degli adulti" ("Das lügenhafte Leben der Erwachsenen") bekannt gegeben. Edoardo De Angelis wird Regie führen, die Hauptfigur Giovanna spielt die junge Schauspielerin Giordana Marengo und Valeria Golino (Artikelbild) die Protagonistin Vittoria. Die sechsteilige Serie nach dem gleichnamigen Roman von Elena Ferrante ist nach "L'Amica Geniale" (Meine geniale Freundin) eine weitere von Romanen der italienischen Autorin inspirierte Fernsehserie.

Die Serie wird derzeit zwischen Neapel und Mailand gedreht. Das Drehbuch stammt von Elena Ferrante, Laura Paolucci, Francesco Piccolo und Edoardo De Angelis und wird von Fandango produziert.

Einmal mehr spielt die Handlung in Neapel, Hauptfigur ist das 1979 geborene Mädchen Giovanna, das als Ich-Erzählerin auftritt. Die Handlung spielt in den 1990er Jahren, als die Protagonistin im Teenager-Alter ist. Im 336 Seiten langen Buch geht es um die von ihrem Vater verlassene Giovanna, die über ihr Leben im Alter zwischen 12 und 16 Jahren in einem bürgerlichen neapolitanischen Haus erzählt. Das Mädchen begibt sich auf die Suche nach der mysteriösen, von der Familie verstoßenen ledigen Tante Vittoria.