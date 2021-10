Neue Folgen von "Vienna Blood": "Tarantino hat noch nicht angerufen"

Verfolgen Sie auch die heutige österreichische Politik?

Matthew Beard: Was ich von meinen Freunden hier höre und den Medien entnehme, wirken einige der politischen Aufreger in Österreich eher komisch und surreal. Es gibt in Großbritannien eine Comedy-Serie, die sich unter dem Titel „The Thick of It“ – was so viel heißt wie „mittendrin sein“ oder „aus der Nähe beobachtet“ – satirisch mit der britischen Politik auseinandersetzt. Ich habe den Eindruck, dass in Österreich – genauso wie in Großbritannien oder in den USA – die Stand-up-Comedians und Kabarettisten bald arbeitslos werden, weil ihre Programme von der Realität übertroffen werden.