Neue Amazon-Serie: „Da kommt Leben auf den Friedhof“

Wie hält man einen Leichnam frisch, wenn die Kühlung ausfällt? Man besorgt sich rasch einen Berg an Eislutschern und bedeckt damit die sterblichen Überreste. So passiert es zumindest in der morbid angelegten neuen Amazon-Prime-Serie „Drunter und Drüber“. Bis vergangene Woche wurde in Wien für die achtteilige Komödie im Bestattermilieu gedreht.

Einige der insgesamt vierzig Drehtage fanden am Gelände des früheren Otto-Wagner-Spitals auf der Baumgartner Höhe statt. In einen Pavillon wurde ein Friedhofsbüro hineingebaut. Dort liefern sich beim Drehbesuch gerade Burgschauspieler Nicholas Ofczarek und die deutsche Schauspielerin Julia Jentsch ein Schreiduell – für eine zentrale Szene.