Neue Amazon-Comedyshow: „Das ist das Line-up of Hell“

Einer der Coaches ist Michael Mittermeier. Er arbeitete mit Tänzerin und „Let’s Dance“-Jurorin Motsi Mabuse. „Die Basis war einfach“, sagt er im Interview. „Sie hat ihre Geschichten erzählt. Zum Beispiel von Südafrika aus in die deutsche Provinz zu kommen und zu sagen: Ich tanze mich hier nach ganz oben. Wir haben uns dann überlegt, wie man daraus Nummern machen könnte. Mir war wichtig, dass das von Motsi kommt.“

Zuerst muss sich Mabuse auf einem Bühnenwagen vor Zoobesuchern bewähren. Bei diesen zünden ihre Pointen nicht. „Das war schon Hardcore“, sagt Mittermeier. „Wenn du das stehen kannst, dann lernst du so viel. Du musst mal diese Härte durchmachen. Ich dachte schon, dass die ein bisschen Stimmung machen. Das war aber ganz und gar kein Selbstläufer. Die waren echt gnadenlos.“

Weswegen sein Schützling dann auch beim großen Auftritt „wirklich extrem aufgeregt“ gewesen sei, berichtet der Comedy-Profi. „Obwohl sie ein Star ist, und auch in England vor Millionen Fernsehzuschauern spricht. Aber es ist halt doch anders, wenn du Stand-up machst. Und davor hatte sie Ehrfurcht wie alle anderen auch“. Er sei „natürlich auch mega aufgeregt“ gewesen, sagt er. „Tief in mir drin dachte ich: Die macht das schon. Aber dass sie da so abgezockt ist auf der Bühne … Die steht da oben, als ob sie schon 50 Stand-ups gemacht hat. Aber es gab davor keinen, außer dem in dem tollen Wagen vor den Menschen, die vor Tieren standen.“

Ebenso null Comedy-Erfahrung hatte das Victoria’s-Secret-Model Lorena Rae. Sie stellte sich der Herausforderung und wurde dabei von Torsten Sträter begleitet. Spätestens seit seinem Sieg bei „LOL – Last One Laughing“ (ebenfalls Prime Video) ist der Comedian als abgebrühter Typ bekannt, der schwer aus der Fassung zu bringen ist.

Vor Raes Auftritt sei er aber „vollkommen fertig mit der Welt“ gewesen. „Ich selbst würde mich in so einer Situation ja viel mehr blamieren. Ich habe zwar kein Problem mit Blamagen, aber das muss ja nicht unbedingt in so einer supertollen Produktion sein. Und dann saß auch noch Teddy (Moderator Tedros Teclebrhan, Anm.) neben mir und hat mich ein bisschen liebevoll aufgezogen. Da war ich mit den Nerven am Ende.“

Was sich aber schlagartig änderte. Sträter erzählt: „Und dann kam sie auf die Bühne und ich wusste innerhalb von einer Minute: Die peitscht das brutal durch. Das sind diese Profis. Ich glaube, wenn man zu ihr gesagt hätte: ’In drei Tagen musst du wissen, wie man Laminat verlegt’, auch das hätte sie hingekriegt.“