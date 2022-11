Neuauflage der Wok-WM: Kelly zog mit Raab gleich

Nach sieben Wintern ohne Wok-WM haben sich am Samstagabend wieder Promis in asiatischen Kochtöpfen den Eiskanal in Winterberg hinuntergestĂŒrzt. Multitalent und KĂ€mpfernatur Joey Kelly gewann im Einer-Wok. Im Vierer-Wok gewann das Team aus den drei Olympiasiegern Johannes Ludwig (Rennrodeln), Francesco Friedrich (Bob) und Evi Sachenbacher-Stehle (Langlauf) sowie dem Schauspieler Felix von Jascheroff.

Wok-Urgestein Kelly holte sich die fĂŒnfte Goldmedaille seiner Karriere und zog damit mit Event-Erfinder Stefan Raab gleich. Öfter Gold hatte nur der Rennrodel-Olympiasieger Georg "Schorsch" Hackl geholt. Raabs Erfindung - Prominente rodeln auf einem Wok mit Schöpflöffeln an den FĂŒĂŸen eine Eisbahn hinunter - war von 2003 bis 2015 13 Mal live auf ProSieben zu sehen gewesen. Raab selbst nahm bei der Neuauflage im sauerlĂ€ndischen Winterberg nicht teil.

Wie bei den frĂŒheren Ausgaben gingen vor allem Promis aus ShowgeschĂ€ft und Sport an den Start. In den Wok wagten sich etwa Turner Fabian HambĂŒchen, Beachvolleyball-Olympiasiegerin Kira Walkenhorst, Rapper Eko Fresh oder SĂ€nger Lucas Cordalis (Silber im Einzel). Außerdem starteten diesmal einige Internet-BerĂŒhmtheiten wie Knossi, Montana Black oder Jolina Mennen, die im Einzel Bronze holte.

Pufpaff fiel aus

Die Vierer-Woks rasten mit teils mehr als 100 Kilometern pro Stunde bergab. Alle Teilnehmer kamen aber heil unten an. Raabs Nachfolger als "TV total"-Gastgeber, Sebastian Pufpaff, fiel bereits vorher aus - er hatte sich Tage vor dem Start bei einem Fahrradunfall verletzt. An seiner Stelle startete Manni Ludolf im Einer-Wok. Moderiert wurde das Spektakel von Elton, Sophia Thomalla und Christoph "Icke" Dommisch.