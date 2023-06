Netflix will mehr: Arnie in São Paulo und Emily in Rom

In einem unruhigen Markt – nicht zuletzt auch durch den laufenden Autorenstreik in Hollywood – setzt der Streaming-Gigant Serienweise auf Bewährtes: Die „Emily in Paris“-Hauptdarstellerin Lily Collins war in São Paulo in einem Video für die vierte Staffel der Romantic-Comedy-Serie von TV-Legende Darren Star („Sex and the City“). Darin wird es Emily nach Rom verschlagen.