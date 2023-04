Netflix scheitert an Live-Stream und erntet Spott im Netz

Nach einer mehr als 90-minütigen Verspätung brach Netflix die Sache schließlich ab und veröffentlichte eine Entschuldigung: "An alle, die lange aufgeblieben sind, früh aufgestanden sind oder ihren Sonntagnachmittag geopfert haben ... Es tut uns unglaublich leid, dass die 'Love is Blind'-Live-Reunion nicht so ausgefallen ist, wie wir sie geplant hatten", heißt es in dem Statement. "Wir filmen sie jetzt und werden sie so schnell wie möglich auf Netflix zur Verfügung stellen. Nochmal danke und Entschuldigung."