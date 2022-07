Netflix kündigt "The Gray Man"-Fortsetzung mit Ryan Gosling an

Knapp zwei Wochen nach dem Kinostart von "The Gray Man" hat Netflix eine Fortsetzung des Action-Thrillers angekündigt. Hauptdarsteller Ryan Gosling und die Regie-Brüder Joe und Anthony Russo seien wieder an Bord, teilte der Streamingdienst am Dienstag mit. Zusätzlich plant Netflix einen Spin-Off-Film um die Agentengeschichte, die sich an Buchvorlagen des US-Autors Mark Greaney über den Auftragsmörder Court Gentry anlehnen.