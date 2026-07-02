„Natürlich blond“-Prequel „Elle“: Bei den bösen Rock-Fans

25 Jahre ist es nun her, dass „Natürlich blond“ die Kinos erobert hat – und Schauspielerin Reese Witherspoon zum endgültigen Durchbruch in Hollywood verholfen hat. In der Kultkomödie spielte sie die dauerfröhliche Pink-Trägerin Elle Woods, die beschließt, an die Elite-Uni Harvard zu gehen. Und dort sämtliche Vorurteile über blonde Frauen (zu oberflächlich!, zu faul!, zu wenig intelligent!) zu widerlegen.

Nun ist die Titelheldin zurück – nicht auf der großen Leinwand, sondern am kleinen Schirm: Die Prequel-Serie „Elle“ (zu sehen bei Amazon Prime Video) ist Mitte der 90er angesiedelt und erzählt von den High-School-Jahren der Protagonistin. Die Idee dazu stammt von Reese Witherspoon: In einem Interview erzählte sie, dass die Teenie-Serie „Wednesday“ über die Tochter der Grufti-Ikonen aus der „Addams Family“– also die Antithese zur strahlend guten Laune aus „Natürlich blond“ – den Anstoß gegeben habe. Und das sieht man auch.