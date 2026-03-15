Kampusch-Doku zurückgezogen: "Man sollte sie jetzt in Ruhe lassen"

Für Montagabend (16. März) hatte der ORF einen zweistündigen Abend zum Fall Kampusch geplant – am 23. August jährt sich ihrer Selbstbefreiung zum 20. Mal. Geplant war für dieses „Thema Spezial“ die Ausstrahlung der Doku „Natascha Kampusch – Gefangen in Freiheit“, in der u.a. Familienmitglieder (etwa Mutter Brigitta Sirny im Foto oben) zu Wort kommen sollten, und anschließend eine Gesprächsrunde. Am Samstagabend kam die überraschende Bekanntgabe, dass der Themenabend „vorerst“ aus dem Programm genommen werde. Solche Maßnahmen seien laut Auskunft des ORF bereits vorgekommen – etwa bei Reportagen, wenn diese eventuell noch nicht ausreichend juristisch geprüft waren. Die Absage dieses breit angekündigten Abends zieht jedoch besondere Aufmerksamkeit auf sich. Maßgeblich für die Entscheidung waren „unterschiedliche Auffassungen betreffend die Persönlichkeitsrechte von Natascha Kampusch“, teilte der ORF mit. Man wolle sich „Zeit für eine entsprechende finale Abklärung geben“. Stattdessen werde die „Millionenshow“ ausgestrahlt und der „Kulturmontag“ vorgezogen.

Natascha Kampusch

Am 2. März 1998 wurde Natascha Kampusch als zehnjähriges Kind von Wolfgang Priklopil in Wien entführt und anschließend in seinem Haus in Strasshof gefangen gehalten. Im August 2006 gelang es ihr, zu entkommen. Nach ihrer Selbstbefreiung gab sie vereinzelt Fernsehinterviews, zuerst im ORF bei Christoph Feurstein. Vom Sender Puls 4 erhielt sie eine eigene Fernsehsendung. Diese wurde nach drei Folgen eingestellt. Geplantes "Thema Spezial"

"Es ist herzzerreißend und wir fühlen uns hilflos“, zitierte der ORF Kampusch' Schwester Claudia Nestelberger in einer Aussendung Deshalb wollte die Familie demnach "auf sensible Art und Weise öffentlich machen, aufklären und die Ursachen für den Zusammenbruch der Tochter, Schwester und Tante beleuchten". Natascha Kampusch wurde offenbar nicht von "Thema"-Moderator Christoph Feurstein befragt. In der „Thema Spezial“-Dokumentation „Natascha Kampusch – Gefangen in Freiheit“ (ursprünglich geplant am Montag, 16. März, 20.15 Uhr, ORF 2) wollte Feurstein das Schicksal des Entführungsopfers vom Tag ihres Verschwindens bis heute nachzeichnen. Anschließend sollte um 21.30 Uhr eine Gesprächsrunde unter der Leitung von Lou Lorenz-Dittlbacher folgen. Beides wurde abgesagt.

Rechtliche Schritte geprüft Der „Weiße Ring“ begrüßte die Entscheidung. Als Hilfseinrichtung für Verbrechensopfer habe man im Vorfeld dem ORF seine Bedenken deutlich gemacht und rechtliche Schritte zur Prüfung eingeleitet, gab die Institution bekannt. Mediale Aufmerksamkeit könne für Betroffene sehr belastend sein und unabsehbare Konsequenzen mit sich ziehen. Gleichzeitig wies der „Weiße Ring“ darauf hin, dass bereits durch die Vorberichterstattung „erheblicher Schaden“ entstanden sei. Viele Medien hätten im Zusammenhang mit der angekündigten Sendung über höchstpersönliche Details zum Gesundheitszustand von Kampusch berichtet – zum Beispiel auch die Bild-Zeitung oder The Sun. „Dramatische Wende 20 Jahre nach ihrer Selbstbefreiung“ hatte der ORF die Bewerbung betitelt, und geschrieben, dass Kampusch „einen Zusammenbruch erlitten“ habe. Die nunmehrige Entscheidung des ORF sei „als wichtiges Signal für einen verantwortungsvollen Umgang mit Betroffenen von Straftaten“ zu werten, schrieb der „Weiße Ring“.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Maximilian Schlosser Psychoanalytikerin Rotraud A. Perner: "Richtige Entscheidung"

"Gefahr der Retraumatisierung" bei Jahrestagen Psychoanalytikerin Rotraud A. Perner sagt dazu zum KURIER: „Erinnerungen an Jahrestage von belastenden Erlebnissen bergen immer die Gefahr der Retraumatisierung in sich. Wir können uns vorstellen, dass Frau Kampusch sicher von mehreren Medien unter Druck gesetzt wurde, zurückzublicken und ihre Seele zu öffnen, um die Neugier der Menschen zu befriedigen.“ Der ORF berichtete übrigens von „Medienanfragen aus aller Welt“. „Man sollte sie jetzt in Ruhe lassen“, sagt Perner, „sie braucht Schutz und Ruhe. Wenn, dann müsste sie selber wieder ein Buch schreiben, oder sich von sich aus Leute suchen, mit denen sie das aufarbeitet.“ Es sei „so schwer, wenn man Gewalt erlebt hat, sich zu schützen, die eigenen Grenzen wieder aufzubauen“. Man könne „nur mit Ehrfurcht vor dieser Resilienz stehen, das überlebt zu haben. Und man kann ihr nur wünschen, dass sie Begleitung und Unterstützung findet, um ein befriedigendes Leben führen zu können.“