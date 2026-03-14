Umstrittene Kampusch-Doku: ORF verzichtet vorerst auf Ausstrahlung
Der ORF verzichtet vorerst auf die geplante Ausstrahlung der umstrittenen Doku über Natascha Kampusch. Die Sendung "Thema Spezial: Natascha Kampusch – Gefangen in Freiheit" hätte am Montag, 16. März, um 20.15 Uhr in ORF 2 gezeigt werden sollen.
Grund seien unterschiedliche Auffassungen in Bezug auf die Persönlichkeitsrechte von Natascha Kampusch, teilte der ORF in einer Aussendung mit. Man wolle sich Zeit für eine abschließende rechtliche Klärung nehmen.
Wie Der Standard berichtete, hatten sich im Vorfeld Kampuschs Ärzte gegen eine Ausstrahlung ausgesprochen. Auch Medienvertreter hatten eine "Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs" angeprangert.
Die Entscheidung des ORF, die Ausstrahlung derzeit nicht vorzunehmen, wertet der Opferschutzverein Weisser Ring als wichtiges Signal für einen verantwortungsvollen Umgang mit Betroffenen von Straftaten. Opferschutz und die Wahrung höchstpersönlicher Lebensbereiche müssten laut Aussendung auch im medialen Kontext oberste Priorität haben.
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