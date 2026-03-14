Umstrittene Kampusch-Doku: ORF verzichtet vorerst auf Ausstrahlung

Der ORF verzichtet vorerst auf die geplante Ausstrahlung der umstrittenen Doku über Natascha Kampusch. Die Sendung "Thema Spezial: Natascha Kampusch – Gefangen in Freiheit" hätte am Montag, 16. März, um 20.15 Uhr in ORF 2 gezeigt werden sollen.

Grund seien unterschiedliche Auffassungen in Bezug auf die Persönlichkeitsrechte von Natascha Kampusch, teilte der ORF in einer Aussendung mit. Man wolle sich Zeit für eine abschließende rechtliche Klärung nehmen.