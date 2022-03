Natalia Wörner: "Respekt ist eine Superkraft"

Die Schauspielerin

Natalia Wörner wurde 1967 in Stuttgart geboren. Sie arbeitete als Model, bevor sie Schauspiel in New York studierte. Wörner spielte u. a. in Dominik Grafs „Die Sieger“, für ihre Rolle in „Die Säulen der Erde“ wurde sie 2011 mit einer ROMY prämiert. Im TV ist sie regelmäßig in den Reihen „Unter anderen Umständen“ und „Die Diplomatin“ zu sehen

Die Filme

Sowohl mehrere Fälle von „Unter anderen Umständen“ als auch „Die Welt steht still“ sind aktuell in der ZDF-Mediathek abrufbar. Wörners Doku „A Women’s Story“ läuft ab 8. März bei RTL+